【宅渡假】消委會接投訴付近三千元訂海景頂層套房變商廈景觀　酒店須退回一半訂房費用

▲ 酒店預訂平台資料欠仔細全面，訂海景房大廈遮景觀、寵物酒店非犬隻入住須另收費。(資料圖片)

疫情下市民無法外遊，「宅度假」（Staycation）的興起，市民改為留在本地酒店享受悠閒假期，惟消委會今年至5月已有10宗相關投訴，有消費者發現預訂海景房間景觀貨不對辦，亦有消費者投訴寵物友善酒店條款不清晰，以致攜貓入住須繳附加費。消委會提醒，酒店預訂平台上所提供的資料或欠仔細全面 ，消費者應先致電酒店或預訂平台查詢及確認詳情，避免期望落空或誤會，以及招致不必要的損失。

官網預訂高級海景頂層套房 海景受大廈遮擋景觀不對辦

投訴人為慶祝紀念日，預訂某酒店最貴的高級海景頂層套房，並付款2,838元，然而入住當日，發現套房客廳的景觀被兩棟大廈遮擋了部分海景，而內房玻璃窗則望向商業大廈天台。酒店回覆指其入住的房間，乃酒店4間高級海景頂層套房其中之一，而官網顯示全海景的套房，已有客人入住，故未能安排換房，聲稱兩間套房的景觀實際差異不大。

投訴人質疑預訂平台沒有備註說明圖片只供參考，故認為入住的全海景套房應與圖片一致，強調從酒店官網預訂時，已再三確認套房資料，但最終房間景觀不對辦，認為對消費者有欠公平，經消委會調停後，酒店回覆已安排退回一半訂房費用。

寵物友善酒店只接待犬隻 帶同其他寵物入住衍生額外費用

某酒店標榜歡迎帶同寵物入住，投訴人以1,299元預訂其住宿套餐，打算與貓隻入住。然而辦理入住手續當天， 酒店職員表示只接待寵物犬，建議投訴人先帶同貓隻離開再辦理手續。投訴人不滿，聲稱預訂時不知道酒店不允許貓隻入住，經多番理論後才能辦理入住手續。投訴人翌日退房時發現賬單上有一筆500元的雜費，職員解釋是因發現貓隻入住而須收取的清潔費。投訴人不滿該酒店無故加收清潔費用等同罰款，對酒店的處理感到失望，要求消委會協商退款。

涉事酒店回覆消委會，重申網站訂房頁面已說明只接待寵物犬，惜投訴人仍攜同貓隻入住酒店房，故向投訴人加收$500額外費用。消委會指轉達有關回覆後，建議投訴人考慮諮詢獨立法律意見，再決定會否採取進一步行動。

旅行網站同一標題涵蓋兩種住宿方案 資料欠清晰誤導包含餐飲優惠

投訴人於某旅行網站的手機應用程式上瀏覽酒店優惠，認為一個標題為「高層海景住宿悠閒住宿優惠送HK$1,400餐飲優惠」的套餐十分吸引，遂於該網站付款預訂住宿一晚。辦理入住手續時，投訴人獲職員告知只有悠閒住宿方案才可享有餐飲優惠，高層海景住宿方案則不提供。投訴人細閱訂單後發現，其套餐的確沒有列出包含餐飲優惠。惟投訴人認為網站將兩種不同的住宿方案置於同一餐飲優惠的標題內，容易令人混淆，雖然無意追討損失，但要求消委會代為反映不滿，並提醒該旅行網站改善。

涉事旅行網站回覆，標題已使用「 」符號分隔兩種住宿方案，客戶揀選方案後，訂購頁面亦清楚註明個別方案所包含的內容。消委會已建議該旅行網站改善提供資訊的方式，避免不必要的誤會。

消委會提醒，消費者選擇酒店「宅度假」時，應參考官網所提供的服務資訊，和不同網站的評價，查詢相關細節及條款，並於確認訂單前必須想清楚和查詢細節，小心核對入住日期、價格及房間類型；若訂房方案包含其他優惠，亦應先核對清楚免生爭拗，妥善保留訂單憑據，倘若實際住宿情況與訂單不符，可向酒店反映。

消委會續稱，寵物友善酒店一般會訂明接待的寵物種類、重量或體形的限制，以及房間可容納的寵物數目，酒店或會劃出供寵物活動的公共範圍及特定活動時間，寵物主人務必遵守規則，預訂前須細閱寵物入住條款，留意清潔費是否包含於訂房費內，以及攜帶多於一隻寵物時有否附加費。

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記者：陳麗娜