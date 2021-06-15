【調教你MIRROR】Frankie自知不擅辭令　陳瑞輝欠自信：連我自己也看不好自己【有片】

▲ Frankie在MIRROR感到迷惘。

ViuTV真人騷《調教你MIRROR》由「最佳導師」梁祖堯打造，親自出馬令MIRROR的12子成為更好的MIRROR。在昨晚（6月14日）播出的《調教你MIRROR》更剖白陳瑞輝（Frankie）的內心世界。

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花姐坦言看不到Frankie

工作人員訪問Frankie需要被「調教」甚麼，Frankie頗有自知之明：「花姐覺得我太寡言，應該是調教我的說話能力，很多話我是說不出，事實上我知道很多事情。但慢慢去到第二年，對自己在團內的定位連我自己也看不好自己。」

出發梅窩前，花姐向梁祖堯說出Frankie的問題：「Frankie已經31歲，為什麼到現在他還沒什麼突出的成績，完全因為他的性格，我完全看不到這個人。」

▲ 花姐認為Frankie因性格令他未有太多表現。(《調教你MIRROR》截圖）

Frankie的性格弱點

花姐表示當日會簽Frankie，全因同事寶姐告訴她，覺得Frankie帥到不行，其實花姐完全沒留意到陳瑞輝，但看到一些鏡頭便決定和他簽約。

▲ 花姐向梁祖堯說出Frankie缺點。(《調教你MIRROR》截圖）

但花姐也說出Frankie的致命弱點：「他是優柔寡斷、懶散，他不是不知道自己要什麼，很想在這個行業有機會，例如他想拍戲，去學戲又半途而廢。唱歌不是很好理應去學唱歌，他卻選擇學結他，可能他學得自己學唱歌也補救不了，但也是半途而廢。」

▲ Frankie在《全民造星》。(《調教你MIRROR》截圖）

可幸是Frankie暫時也沒放棄自己，希望梁祖堯調教後令他學會如何努力。

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受麥子樂啟發

梁祖堯找來好友麥子樂擔任嘉賓，分享自己在演藝路上浮浮沉沉，甚至出道近20年仍沒有人認識自己的經驗，席間麥子樂回憶過去也會眼泛淚光，現在需要仍需努力，但心態上的改變令自己重燃對戲劇的熱誠。

▲ 麥子樂回憶過去。(《調教你MIRROR》截圖）

在旁的梁祖堯表示十分認同：「我認為世上無懷才不遇的人，覺得自己懷才不遇那個氣場最差、最不討好。其實你有才怎會不遇？你不遇即是還沒準備好。」，麥子樂補充：「性格真的決定命運。」

Frankie的改變

梁祖堯點名Frankie說出自己的看法：「我覺得我初出道值得被人這樣認為，因為我以前是很不誠實的人，會先遷就別人，明明內心不想但我不會說，現在我會慢慢地說出來，努力把自己變得更好的人。」

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Frankie表示現在的自己亦開始主動做一些事情，獲麥子樂認同：「主動要最好的！」

聽完麥子樂的分享，Frankie倍感心酸和慚愧，同樣在MIRROR裏面機會不算多的Frankie終於說出自己內心的感受：「同樣是等待，但他的等待是很正面，令自己有價值，但我的等待有時會鑽牛角尖，向負面方向想。他經歷很多但仍然堅持，心酸的位是為什麼自己不能做得更好？我們要感恩現在所擁有，但為什麼那裏有盲點叫不醒自己？」

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梁祖堯在節目曾提及：「我們這個行業的不安全感來自被動。」，希望Frankie的改變令他被大眾看到。

同場加映：MIRROR訪問