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【減肥謬誤】誤以為杏仁奶熱量低適合減肥飲用　營養師黃凱詩：營養較遜且六成熱量來自脂肪

保健美顏 13:35 2021/06/15

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營養師黃凱詩表示，杏仁奶所含的蛋白質較牛奶低，且牛奶含有豐富鈣質，這是天然的杏仁奶所沒有的。

下午茶時段，約了友人在咖啡店閒聊，我還沒吃午餐，柯打了一客藍莓乳酪貝果，脫脂奶卡巴仙奴當然少不了。友人問侍應︰「你們有杏仁奶嗎？」答曰︰「只有豆奶，可以嗎？」她點頭。

我問︰「你有奶類敏感嗎？我記得你以前是北海道3.6牛乳的捧場客。」

她笑說︰「沒飲了，怕肥！」

我道︰「沒錯。3.6牛乳的意思，是每100毫升的牛奶，有3.6克脂肪，脂肪的確太多，而且，牛奶中的脂肪，是以飽和脂肪居多，對成年人而言，全脂奶實在不太建議，選低脂或脫脂的較佳。」

她說︰「對啊！所以我改飲杏仁奶，人們說是比較健康的。」

黃凱詩指出，對成年人而言，全脂牛奶實在不太建議，選低脂或脫脂的較佳。（iStock圖片）

我皺一皺眉︰「那就視乎你從哪個角度看。同時，亦要知道你飲用杏仁奶的目的。」

她問︰「目的？」她想了一會說︰「覺得沒飲奶，便以它取代。」

我分析︰「在營養角度而言，杏仁奶怎樣也比不上牛奶。首先，坊間的杏仁奶大多是加水開稀的，蛋白質大大降低；一杯牛奶，有約8克蛋白質，但杏仁奶只有約1.5克，而豆奶的蛋白質也有6克；另外，牛奶含有豐富鈣質，這是天然的杏仁奶所沒有的，而且，一不留神，或會錯選了添加糖的杏仁奶呢！」

她說︰「我以為它們同樣是奶，所含的營養應該差不多！而且，感覺上，杏仁奶的熱量較低。」

我解釋︰「熱量當然低，畢竟，蛋白質是提供能量的重要營養素之一，但是，要注意，它的熱量主要由脂肪提供，雖然，以優質脂肪為主，但脂肪率達60%以上。」

她說︰「長知識了！」

我說︰「只是大家交流一下吧！」

撰文：黃凱詩（尚營坊健康顧問營養師）

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