【Mean Talk】鍾培生自認好腰好腎好情人　林作稱母親與裕美關係差

▲ 鍾培生與林作任《Mean Talk》嘉賓。

由林盛斌（Bob）與江美儀主持、《大整蠱》延伸推出的全新清談節目《Mean Talk》於昨晚（6月14日）在J2播出，首集《Mean Talk》請來「林鍾一戰」兩位主角----林作與鍾培生任嘉賓，在正式上擂台前來個唇槍舌劍的交鋒。

林作與鍾培生的擂台戰訂於9月18日假九展舉行，二人上擂台正式對戰前，應邀到TVB的新節目《Mean Talk》互相「攻擊」，為了「貼題」兩位主持人阿Bob與江美儀「Mean精」上身向二人發問。

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▲ 兩位化身「Mean精」訪問「林鍾」二人。（節目截圖）

林作：我媽不太會教仔

講到大戰在即，但缺乏擂台經驗而不被看好的林作近期有許多小動作，問到是否想「縮沙」時，林作解釋除了身體不適，艱苦的訓練亦令他想休息。

對於林母想出錢要求兒子不要出賽，林作直言：「我媽不太會教仔，覺得給錢兒子就可以保護他，她確實不斷跟我說不要打、好驚會出事之類，身邊的豬朋狗友例如麥玲玲說算到我今次會出事。」

▲ （節目截圖）

不過林作並指，覺得林母只出100萬元要他退賽出手太低，因此未有理會：「你有誠意勝過對方，至少出150萬啦。我作為你兒子，你出200萬都應該丫，反正最後都是我的。」

鍾培生雖然不停強調討厭林作，但他亦非常「均真」，揚言除合約上的100萬元出場費以外，是次拳賽的收益扣除成本後有賺的話，會向林作分紅：「雖然我不喜歡他，但都以他為榮，沒有他的話，這件事不能進行。」

支持者轉會

有人覺得林，作與鍾培生因為擂台戰令各自的人氣推高。

從事保險的林作自爆，有「培生培心」的會員轉向跟他買保險：「會員退會後每月省下800元跟我買保險，都有半打（6個）。另外亦有些人改為支持我，我覺得自己的知名度沒有太大分別，但很多人對我感覺變得正面，因為市面上有個比我更差的人（意指鍾培生）。」

▲ 鍾培生雙眼被林從「下線」打瘀。（節目截圖）

而鍾培生亦不禁讚林作聰明：「他一向呈現至高無尚、踐踏別人的角度，今天他在我旁邊，故意開始一些引導性的話題，營造出我很討人厭、經常欺負人，他是個謙虛、經常去幫人，幾叻仔。」

自爆收入

兩位家庭背景優渥，但各自都有發展事業，從事保險、補習、經營二手名牌店的林作透露現時平均月薪約40萬。

主持人問到他收入不錯，何解還要貪圖拳賽的百萬收入，鍾培生搶答：「平時他要『左抽右抽』，現在有個鍾培生給你抽水半年，幾著數。平時跟我相提並論的都是頂尖人物，例如王思聰、Mayweather，今日林作跟跟鍾培生比，當然願意啦，不收錢也願意吧！」

▲ （節目截圖）

至於身為「富四代」的鍾培生則不願透露收入：「不回答，怕引起民憤。屋企環境好好，我自己亦賺非常可觀的收入，曾經在很多財經雜誌入選頭30位名人榜，這些報導已經能夠反映我賺多少。在這個很多民憤的社會中公開這些數字不是很健康。」

鍾培生直言：「爸爸在我小時候已經說，我不可能超越家族，阿爺、太爺賺這麼多錢，你甚麼都不用做，每個月給一筆錢你花。爸爸一直都很不喜歡我工作，他跟我說你再怎樣賺也不會比阿爺和太爺賺得多，最近幾年接受了。」

▲ （節目截圖）

互評事業

鍾培生覺得以林作的才能，在事業上可以有更好的發展，林作對於在公司能夠奪得大獎感到自滿。

鍾培生則以自己奪得亞洲大獎作比較，林作聞言變得激動：「你進來做保險喇，給你一年時間，看你能否做到我的成績，如果你能贏過我，我給你100萬！」而鍾培生自言其收入比這個高出太多：「我會向錢低頭，但你100萬買不起我。」

▲ （節目截圖）

林作指明白鍾培生身為「富四代」的感受：「如果只是坐著，人生很無聊，他始終想人生有意義、去證明一些事，但他30歲人，最大成就是甚麼，難道跟大家說是『培生培心』？」

鍾培生提及他旗下擁有東南亞最大的遊戲媒體，但林作指電子競技距離大家太遠，難以感受。鍾培生馬上還口：「如果公司公開招募後你記得來抽股。」林作則笑言自己願意做對方招股上市時，敲嚮的那隻鑼。

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自認性慾強

講到感情方面，林作的母親與女友裕美的關係不好，但他未有打算協調二人關係：「人生就是辛苦，我沒有哪一日過得好。以前女朋友跟母親關係比跟我還要好，現在有分別母子時間和二人世界時間感覺更好。」

鍾培生自爆從2016年拍拖1個月分手後，單身至今5年，中間亦有跟其他女生約會。

可是林作稱，覺得對方看來沒有性慾，鍾培生馬上反擊：「我打拳個名叫『神龍擺尾』。我好了解女性身體每個部位例如學名，知己知彼。」他又再次強調自己性慾和荷爾蒙強勁，一日剃兩、三次鬚外，還曾被網上討論區的網民開帖文討論他的乳毛：「我上身全都是毛，我是野獸，可能還未進化。」

▲ 鍾培生非常留意討論區。（節目截圖）

他又指，過去的伴侶與約會對象對他讚不絕口：「我的肌肉控制很強，從小到大體能很好，能夠控制到時間。我身邊很多男性朋友、上市公司老闆私下向我請教。呼吸是最基本，下盤肌肉也很重要，我是完美主義者，從小練到大。我腰力也很好，做100下倒吊仰臥起坐也做得到。」

鍾培生又自爆性交時最長時間可持續兩個小時，被主持人問到「次數」時，他回答：「我不喜歡一晚去盡，記得有次大學的一次長假期有17、18日，那段時間總共50多次，剛好用完了四盒12個裝的避孕套，再加一盒三個裝，另外有一次用其他方法解決。」阿Bob聞言上前稱他為「師父」！

▲ 節目有投票環節，輸家要飲「Mean Drink」，最後還是以「打和」結尾。（節目截圖）

同場加映：鍾培生訪問