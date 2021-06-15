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【睡眠安全】未滿月男嬰與3歲兄同床睡　疑被哥哥壓住窒息亡

兒童健康 13:47 2021/06/15

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台灣一名未滿月男嬰與3歲哥哥同床睡，疑被哥哥壓住窒息亡。

家長應避免與嬰兒同床睡，以免入睡後壓住嬰兒發生悲劇。近日台灣一名婦人安排未滿月的B仔與3歲的長子同床睡，男嬰疑被哥哥壓住，最終窒息死亡。意外亦揭發這名外籍媽媽在坐月期間，一人湊三個孩子的哀歌。

綜合台灣傳媒報道，事發於本周一（14日）在台中，一名年約36歲的印尼籍婦人當天早上6時多起床，準備為未滿月的小兒子餵奶，卻發現他臉色發黑，被3歲大的長子壓住。當時男嬰已沒有呼吸及心跳，經送醫搶救後仍返魂乏術，死因有待進一步檢驗確定。

據知，印尼籍婦人與一名同為印尼籍的男子育有兩名兒子，包括3歲長子及出事的未滿月男嬰。印尼籍男子平日在台中梨山打工，媽媽與兩個兒子則居於中區成功路一個住宅大廈頂樓的加蓋套房，她還幫忙照顧朋友一個3個月大的男嬰。

男嬰疑被哥哥壓住

當時媽媽發現小兒子窒息後，隨即聯絡房東幫忙，台中市消防局接獲房東的求助，並取得媽媽的聯絡電話。由於對方中文不好，於是局方透過翻譯員在網上即場指示，教媽媽為男嬰施行心肺復甦法急救，同時派遣救護人員到達事發單位救援，昔男嬰送院後仍告不治。

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警方指出，男嬰沒有表面傷痕，平日媽媽都與兒子睡同一張床，疑似被哥哥壓住而窒息死亡。台中市社會局調查發現，該名媽媽是非法外籍勞工，已先安頓她的長子，其後再交給移民署遣返母子。至於另一名她幫忙照顧的男嬰，則已送回其父母照顧。

房東透露這名媽媽已欠多月房租，可是考慮到她一家的經濟狀況，因此加以體諒，並未有催促她繳付房租。

醫生︰嬰兒不宜與父母同床睡

急症室專科醫生馮顯達曾接受TOPick訪問時表示，嬰兒不宜與父母睡在同一張床，有機會被遮蓋口鼻，因而影響呼吸。同時嬰兒亦不宜於沒有設欄的床上睡覺，以免增加墮地受傷風險。

他指出，部分嬰幼兒猝死機會較一般人高，4類較高危者包括早產嬰兒及輕磅嬰兒、患傷風感冒嬰幼兒、愛趴睡易致呼吸不順暢小朋友，以及與父母睡在同一張床的孩子。

此外，兒科專科醫生張傑早前受訪時，提供6項嬰幼兒睡覺的注意事項，點擊睇嬰幼兒睡覺注意事項︰

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同場加映︰小朋友幾歲要與父母分房瞓？ 「逐漸遠離」法訓練子女獨立睡覺


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責任編輯：王明芳

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