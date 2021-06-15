【好人好事】愛護動物協會100周年為毛孩尋家 善心人意外領養藏獒仍視如珠如寶

▲ 愛護動物協會100周年，當中又有甚麼里程碑和故事?

今年是愛護動物協會成立100周年，多年來相信不少毛孩家長，也曾在此領養浪浪貓狗，或在此找獸醫就診。回顧過去，愛護動物協會成立的初心其實是免讓禽畜在運輸途中受到不必要的痛苦。這次不如回卷探尋愛護動物協會的重要里程碑，以及近年在動物拯救督察眼中，最成功為毛孩「尋家」的個案，讓大家思考動物與人之間的關係。

▲ 今年是愛護動物協會成立100周年，動物拯救督察Anthony與鄭太都因被虐的毛孩而結緣，左起的兩頭阿富汗獵犬分別為Rudolph和Sparkle，都曾被火燒而留下傷痕，現在都給鄭太照顧。( 攝影︰馮柏偉 )

香港愛護動物協會（愛協）是本香歷史最悠久的動物福利組織。其實它早於1903年成立，但在一戰後的1921年這防止虐待禽畜會重組，由香港總督司徒拔爵士任會長及贊助人，才正式註冊為合法機構。

20年代 由防虐禽畜開始

上世紀20年代初，當時港人對動物福利的概念薄弱，愛協首20年的主要工作為防止動物（尤其禽鳥） 的雙腳被緊緊綁住，有時甚至被綁至斷腳；進口牛隻會被穿過牛鼻的繩子綁在船上，以防倒下或佔用太多船艙空間，結果不少牛隻因為抵受不了箇中痛苦而在運輸途中死亡。直至1930年代，愛協呼籲政府強制禽畜商以木皮箱代替竹籠來運送豬牛，以免動物被竹籠的斷枝刺傷。

▲ 愛協成立的初衷，是由防止禽畜在運輸、屠宰或勞役時，仍遭受很多不必要的痛苦。（相片來源︰香港愛護動物協會）

愛協的公共關係及企業傳訊經理李若晞表示，「二戰後社會重建，市民生活有所改善，但對動物福利意識依然薄弱。加上40年代尾狂犬病肆虐，協會則致力教育市民有關狂犬病及動物福利等資訊，免去他們對犬隻的恐懼。當時定立很多規矩，如狗狗要打疫苗針，都是由那時開始。」

▲ 港人對這些愛協的貓箱，是否有似曾相識之感？（相片來源︰香港愛護動物協會）

▲ 愛協的獸醫，正為貓隻進行絕育手術。（相片來源︰香港愛護動物協會）

到了60至70年代，社會發展持續，市民對飼養寵物的意識提高，對獸醫服務需求亦上升，愛協亦開設九龍總部。60年代起，愛協更在全港不同地點設置貓箱，收集市民不欲飼養的貓隻和幼貓，以免牠們被遺棄街頭。上一輩的港人，應對那些「綠箱」記憶猶新。

前線督察 見證狗場屍橫遍地

愛協其中的核心服務，就是調查虐待動物的個案，或接收市民棄養的動物，以解浪浪之困。在前線工作的，正是十多名動物拯救督察（Animal Rescue Inspector），當中有2001年入職的Anthony，他見盡本港虐待動物的慘事，「我們一年收800多個懷疑虐待動物的投訴個案，還未計求助的流浪動物。另有巡查街市同寵物店，看動物是否健康，能否得到合適的居住環境，我們雖然沒有權力，惟有多做教育工作。」

▲ 動物拯救督察正在狗場調查虐待動物的個案。（相片來源︰香港愛護動物協會）

印象最深，Anthony相信是打鼓嶺「浪舍」的虐待動物案件。

它的本意，是收容流浪或主人照顧不了的動物，佔地過萬呎。一去我們都被眼前的慘況震懾。垃圾堆積如山，地面佈滿排洩物、食物殘骸、臭水，撲鼻而來是屍體腐化的惡臭，烏蠅及蚊子圍着亂飛。 虛弱的狗狗樣子驚惶失措，有的用盡餘力吠叫；有的已奄奄一息，流露絕望的眼神。令人毛骨悚然的，莫過於在籠子內一具具已經腐爛化骨的屍體。計過130多隻動物中，死了約30多隻貓狗，都是在籠內活活餓死的動物。

Anthony指後來園主只判刑10個月，也屬於太輕，「劫後餘生的狗狗，除了醫治外也要讓牠們回復對人的信任，幸好大部分其後已被領養。」

另一單則是元朗木橋頭村的虐畜案，兩犬隻身體健康亦欠佳，Anthony見一頭狗其毛幾乎盡脫，而且氣弱游絲，兼不確定是甚麼品種的犬隻，「只見園中只有一盆幾乎發綠的食水，可見環境幾差。」幾經轉折下，由一名鄭太的善心人收養，而她家十多隻狗也是從愛協領養。

善心人意外收養藏獒

現在那狗名Jewel，牠初到愛協時，身患各種疾病，不單四肢肌肉萎縮，更患有嚴重的皮膚病。在獸醫團隊的照料下，其病情逐漸改善。但仍受到持續的泌尿系統感染問題困擾，最後獸醫以手術移除牠的腎結石，得以完全康復。

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鄭太表示，「是愛協問我可否暫託Jewel，讓牠有個臨時的家，我心軟說好。初來到時牠完全不願吃飯和外出，幸好3天後，Jewel在其他狗狗的陪伴下開始放鬆起來，漸漸和家庭成員打成一片。愛協職員就說現在牠適應下來，就很難另覓主人了，我就答應收養下來。」

因不確定Jewel是甚麼品種的狗，鄭太把心一橫，將Jewel的唾液樣本拿去美國化驗，得出的結果竟然是藏獒。「一般人覺得牠極具攻擊性，但相處下來，只覺得牠乖巧懂事，甚至比我家中的狗狗更聽話。女兒不知為何特別喜歡Jewel，她會形容Jewel為她的『尊屬大梳化』，晚上則會和牠和其他狗狗睡覺。」Anthony與Jewel在鄭太的家久別重逢，眼見她一家如此照顧Jewel，也說是最佳的歸宿。鄭太將藏獒取名為「Jewel」也視為如珠如寶之意。

鄭太居住的地方有花園，可讓大狗散步。但她也說︰「其實部分大狗，真的不適合香港生活，像藏獒、雪橇犬這些高山犬，毛很厚，就是10多度氣溫都覺熱。如果地方太細，牠們覺得鬱悶，跟住咬東西發洩，主人又覺得牠們好曳，而且要經常要開冷氣。故考慮領養時，主人真的要量力而為。」

雖然鄭太有能力收養多頭狗狗，但她也語重心長表示，「養寵物不是趕時興，像之前的貴婦狗、史納莎，因拍過廣告人人都覺得可愛，買了一輪後，玩膩了就交給愛協處理。但貓狗是生命不是貨物，尊重牠們，不向無良的繁殖動物商販購買，絕對要支持領養。」

記者︰馮柏偉