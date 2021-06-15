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【ERROR成員】肥仔反串造型勁似李元元　網民：梁業Lucy係咪失散兄妹?

娛樂 12:45 2021/06/15

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熱門 香港小姐2021 校長專欄 聲夢傳奇 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 造美人 新冠疫苗 一笑渡凡間 兒童健康

梁業造型被指似Lucy。

古天樂與ERROR合作拍的廣告，在昨日（6月14日）推出，在網上即引起討論。能夠與男神古仔合作，ERROR成員梁業（肥仔）、何啟華（Dee）、郭嘉駿（193）和吳保錡都十分興奮，眾人亦分別在個人社交平台騷拍攝花絮照片。

肥仔欲強吻古仔。（取自facebook）

【知我咩料啦】古天樂+ERROR首合作齊除衫　Agent L上位夥盧覓雪拍廣告

肥仔咀古仔

當中，肥仔梁業在社交平台上載攬住古仔想送吻，而古天樂表示抗拒的搞笑照片，並寫「我愛古天樂，估唔到我可以同 @kootinlok_louis 合作，唔好講咁多攬咗先咀啖先。」

可以與古天樂合作令不少人羨慕，包括MIRROR成員柳應廷（Jer）留言表示「葡萄」。

肥仔發新廣告造型。

肥仔反串似Lucy

另外，ERROR成員在廣告內的其一個造型是反串扮女人，肥仔稱有人指他扮女人似李璨琛囡囡Lucy：「今次廣告入面馬來亞靚女唔著底褲騎馬嘅造型 @vincitang 係咁話我似Lucy #扮親嘢都似人 #我係百變星君 #定係百變怪」

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不少網民留言表示認同，更開玩笑問兩人是否失散多年的兄妹？

同場加映：李元元訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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