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【湊B紛爭】港女被妹夫要求家中外傭幫手湊B　拒絕遭妹妹罵絕情

親子 15:27 2021/06/15

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一名女網民大呻妹夫要求自己家中外傭幫忙湊B，拒絕後被妹妹罵絕情，令她感到無奈。

「男怕入錯行，女怕嫁錯郎」，有女網民大呻胞妹嫁了個「豬隊友」老公，兩人生B後搬到自己附近，怎料原來另有目的。女網民指妹夫「大安旨意」其家中外傭幫忙湊B，批評妹夫毫無計劃，對此感到憤怒。

妹妹憧憬30歲結婚生子

最近一名女網民在「香港討論區」發文，表示其妹妹自小憧憬30歲結婚生子，但不幸拍拖數次都是遇上壞男人，曾經試過做數份兼職幫男友還債和交租。直至數年前，妹妹在教會認識了現時的丈夫，事主原本「以為順順利利」，怎料兩人婚後的蜜月旅行，需要靠賣掉結婚時的金器補貼，令事主感到詫異。

事主續指，妹夫36歲才轉行，兩人更搬到屯門偏僻的村屋居住。對此，事主嘗試勸喻妹妹延遲生B計劃，讓妹夫儲點錢再作打算，但妹妹表示「點都要生一個試吓」。

妹夫要求事主家中外傭幫忙湊B

在妹妹誕子後，事主指妹妹一家搬到自己家中附近居住，最初對此感到高興，認為兩姊妹可以互相照應。不過當事主向妹妹了解產假後有誰會幫忙湊B，才發現原來妹夫一直「大安旨意」自己家中的外傭會幫忙。妹夫更直言其母親「要去打牌」，因此不會協助照顧初生嬰兒，令事主大感不滿：

我10萬個黑人問號，而家我工人湊兩個小朋友都夠晒忙，仲要照顧你個B？嚇走我工人點算？因為佢老公呢位豬隊友，我妹係咁話我絕情唔幫佢，好嬲呀！

網民：叫你妹自己請工人

帖文一出引來網民熱烈回應，紛紛留言斥事主妹妹和妹夫不負責任，「自己無能力湊仲去生」、「自己生，自己負責任」。亦有網民認為一家人毋須計較，「有能力咪幫下妹妹，可能佢都頂得好辛苦」、「幫個妹天經地義，有咩問題？」。

另外有人建議事主妹妹自己聘請外傭，但事主回應「佢（妹妹）話搵唔到姐姐肯收正價湊B」。點擊查看網民更多留言：

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責任編輯：王明芳 

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