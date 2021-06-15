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【星二代學校】周汶錡大仔讀天主教聖瑪加利大幼稚園　當上班長中文寫得端正多才多藝

幼稚園 13:53 2021/06/15

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周汶錡大仔讀天主教聖瑪加利大幼稚園，成為班長。

名模周汶錡與法籍丈夫育有兩兒，爸媽堅持兒子學好中文，未有安排他們讀國際學校，而是揀選了富口碑的本地名氣幼稚園「天主教聖瑪加利大幼稚園」。近日，索媽分享大仔返學日常，發現他掛了名牌被選為班長，認真叻仔！

名模周汶錡（Kathy）於2012年與法籍丈夫Julien Lepeu結婚，丈夫喜歡小朋友，Kathy決定可嘗試成為媽媽，於2015年7月誕下大仔雷棨宇（Jacques），2017年3月20日再添細仔Avner，兩兒現時分別5歲及4歲，兩兄弟年齡相近，現時齊齊讀同一間幼稚園。

大仔Jacques成為男班長，相信品學兼優，可以成為同學仔的好榜樣。（IG圖片）

讀本地幼稚園打好中文根基

Kathy跟丈夫有共識要囝囝學好中文，法籍老公本身對廣東話亦有濃厚興趣，很支持兩兒子入讀本地學校打好中文基礎。早前，Kathy曾在IG分享大仔在家溫書的情況，見Jacques擁有專屬的兒童書枱，書枱上放有功課練習簿，簿上有其中文名「雷棨宇」，他抄寫了多句中文句子「（零）用錢買糖果」，繁體字字體端正漂亮。

兩兄弟一齊讀名氣本地幼稚園「天主教聖瑪加利大幼稚園」。（IG圖片）

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K3大仔做班長

近日Kathy亦在IG分享大仔Jacques的上學照，K3的Jacques穿上運動服、戴上口罩，自己揹著書包上學去，最引人注意的他衣領夾有「班長Monitor」的名牌，在心口格外顯眼，相信是被選做班長，認真叻仔，媽媽都忍不住分享，以阿仔為傲！

大仔Jacques下個月就到6歲。（IG影片截圖）

大仔Jacques除了中文好之外，更是多才多藝，他在媽媽5月20日47歲生日時，彈奏結他送媽媽生日歌，非常sweet！他跳舞創意亦一流，逗得媽媽哈哈大笑，曾身上掛上大量獎牌、戴上cap帽與黑超，興奮地跳起搞鬼舞蹈。

全民童星Night night show! 參賽者-jacqueslepeu 自編自蹈自演，自己做埋形象，funnyboy好搞笑，俾佢笑死我。

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天主教聖瑪加利大幼稚園

Jacques跟Avner分別是K3及K1，均讀同一間學校「天主教聖瑪加利大幼稚園」，該校是全港數一數二的名牌幼稚園，校舍位於跑馬地，強調活動教學，著重學術，分上下午班，全年學費$40,800。

天主教聖瑪加利大幼稚園的作風低調，憑良好的校風，加上每年學生升小派位成績優異，贏得家長口碑，要入讀該校不容易，競爭大。據所在校網，很多學生畢業升讀了聖保祿天主教小學、瑪利曼小學、聖若瑟小學、番禺會所華仁小學、聖士提反書院附屬小學或救恩書院（小學部）等小學。

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責任編輯︰王明芳

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