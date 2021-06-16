【靚太安樂窩】$65萬裝修320呎公屋變身型格潮居　老公特訂建材為老婆打造龍貓迷世界

▲ 老公為龍貓迷老婆加入龍貓元素，親手設計以黑灰色為主的窩居。(圖片由設計師提供)

北歐式和日式簡約設計近年成熱門裝修風格，兩者均重視高採光度和以暖色調為主。有設計師反其道而行，棄透光建材並以黑灰色為主調，再加入戶主最喜愛的卡通人物龍貓元素在內，成為一間集既型格又獨一無二的窩居。

負責設計這單位的室內設計師Jacky分享指單位位於九龍區大型公共屋邨，面積約320呎，屬半清水樓。戶主一家鍾情較沉實的黑灰色，不喜愛透光設計，另一方面又是龍貓粉絲和單車發燒友，希望結合各自喜愛的元素並融入家居。

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全屋黑灰配搭 細節位盡顯屋主個性化設計

客飯廳天花、梳化牆身髹上藝術漆，地板則舖上水泥紋，加上採用黑色儲物櫃，將透光度減低。房間牆身以人手批盪，防刮易潔且極具特色。廁所及廚房連貫全屋黑灰設計，戶主親手挑選黑色浴室用品及廚具，令整體感覺更統一。

作為單車發燒友及愛型格的男戶主，除在客廳增設單車櫃擺放2部公路單車外，又將帶工業風的金屬和鐵元素融入吊櫃和電視櫃等傢俱設計上。另外，由於戶主一家喜愛龍貓，所以更特別訂製龍貓圖案天花燈、地磚和大門等，並設置在家居不同角落。

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戶主： 最困難是訂制龍貓裝置

要打造屬於自己風格的窩居，訂制特別配件是必須的。男戶主坦言設計上訂制龍貓磁磚及天花燈需要寄圖訂做，同時要承受貨不對辦及運送過程風險，完成品到港後亦需再加工，裝修時間會因此而延長。

工程詳情：

裝修時間大約6個月，總費用約$65萬。

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責任編輯：張懿慧