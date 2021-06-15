【懷孕辛酸】妊娠毒血胎盤異常31周誕早產B　醫生慨嘆：懷孕如走鋼線

▲ 媽媽因胎盤異常和妊娠毒血症，最終在31周誕下早產B。

懷孕時得悉胎兒有異常，父母難免擔驚受怕。有台灣婦產科醫生分享，有媽媽在懷孕15周時前來產檢，發現胎盤功能異常，造成妊娠毒血症風險極高，若是早產體重會過輕或有併發症，但若太晚生，就有機會胎死腹中。醫生慨嘆，懷孕過程猶如在走鋼線。

台灣婦產科醫生林思宏近日在facebook專頁分享個案，他提及，有一對夫婦來找他產檢，當時媽媽懷孕15周，帶來了非侵入性染色體報告，指出胎兒T16染色體有異，並有妊娠毒血症風險。

經過檢查後，林醫生認為，胎兒是第16對染色體鑲嵌型，合併胎盤功能異常，造成妊娠毒血症風險極高。他判斷，孩子很可能在32周前早產，體重會過輕，但只要好好照顧就不會有問題。

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31周早產

其後，媽媽透過抽羊水檢查，確定胎兒的染色體正常。直至31周產檢時，媽媽表示，覺得胎動減少，林醫生即時叫她到產房住院，並施打肺泡成熟劑，以提防孩子早產時，肺功能不健全。

最終，孩子在31周2天出生，體重只有2.3磅，哭聲宏亮，但泡在自己的胎便當中，

再晚兩天，孩子可能就沒了。

由於早產，孩子未發育完全，需要轉院留醫，靠呼吸機協助呼吸。近日孩子將近滿月，林醫生收到媽媽傳來的照片，孩子很爭氣，體重已快3.5磅，也沒有再用氧氣呼吸機，自己練習呼吸，一切都往好的方向走。

▲ 孩子如今已經滿月。（facebook圖片）

媽媽表示，由於疫情關係，他們無法親自去醫院探望，但慶幸醫院讓家屬以視訊看孩子，並來電詳細解釋孩子的情況。

這一個月來雖然很煎熬，但是身為每次都是遇到百分之一、千分之一機率的我，還是秉持著，我兒子也是最幸運和勇敢的那千分之幾的一位！

林醫生指出，對於嚴重胎盤功能不良的孕婦，時間是條鋼線，早一點生必須承擔早產兒有機會出現的併發症，但晚一點生又可能突然胎死腹中，因此父母和醫生必須要有互信，一起走在鋼線上。

很開心在我的專業領域上，有一群媽咪及爸爸，願意相信我，願意一起走鋼索，一起走到苦盡甘來的幸福對岸。

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責任編輯：王明芳