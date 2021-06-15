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【過渡性房屋】樂善堂土瓜灣首個酒店式項目　月租最平3970元低收入在職青年今起可申請

社會 12:56 2021/06/15

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樂善堂土瓜灣推首個酒店式項目，月租最平3970元，低收入在職青年今起可申請。（照片由九龍樂善堂提供）

九龍樂善堂於土瓜灣推出首個酒店式項目「樂屋」，為輪公屋3年或以上基層家庭及低收入在職青年，提供過渡性社會房屋，提供161個房間，每月租金介乎3,970元至4,370元，已包括750元水電、煤氣及wifi費用；項目即日(15日)起接受申請，下月23日中午截止，起租期為2021年9月1日。

是次九龍樂善堂項目上月獲運房局審批通過，獲撥款2,130萬元支持，項目的酒店位於土瓜灣區，共提供161個房間，主要為2人房屋，面積約120平方呎，設有4個無障礙單位，面積為240平方呎，每月租金介乎3,970元至4,370元，已包括750元水電、煤氣及wifi費用。

有關酒店房間設有雙人或單人床、獨立廁所、花灑淋浴間、衣櫃、床頭櫃、雪櫃、電視機及免費Wi-Fi：因應消防安全及其他相關條例要求，房間內不能進行煮食，酒店2/F設共享廚房可供煮食，及共享服務間，提供社區支援服務，而樂善堂社企可提供每餐25元營養膳食。

是次項目即日起接受申請，將以申請人之住屋環境和經濟狀況作優先考慮因素，下月23日中午截止，服務使用者起租期為2021年9月1日。項目詳情及下載申請表格，可參閱樂善堂網站

樂善堂劉愛詩總幹事表示，疫情影響輪候公屋的基層家庭及在職青年生計，而酒店和賓館業界生意亦大受打擊，是次在運輸及房屋局推動下，推出以官商民合作的過渡性社會房屋，不單能讓低收入家庭及青年受惠，更能助酒店和賓館業界共渡時艱，達至多贏局面。

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責任編輯：陳正怡

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