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【見毒必拒】警方今年首5個月錄1,415宗毒品案　青少年被捕飆60%

社會 13:10 2021/06/15

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熱門 香港小姐2021 校長專欄 聲夢傳奇 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 造美人 新冠疫苗 一笑渡凡間 兒童健康

警方今年首5個月共錄得1,415宗毒品案，較去年同期大增606宗，升幅近75%，被捕的青少年亦多達278人，按年升近60%。（梁偉榮攝）

警方今年首5個月共錄得1,415宗毒品案，較去年同期大增606宗，升幅近75%，被捕的青少年亦多達278人，按年升近60%，當中最年輕的只有14歲。警方指，毒販利用社交媒體發放販毒資訊，令年輕人誤以為毒品可作放鬆。

毒品調查科署理總警司吳頴詩表示，警方檢獲的毒品數量上升，包括檢獲887公斤可卡因及檢獲867公斤氯胺酮(K仔），各佔去年同期檢獲量的68.2倍及51.6倍，主要是因為警方今年破獲了多宗破紀錄的毒品案件。

其中涉及大麻的案件佔達401宗，佔整體的28.3%，較去年同期上升216宗，增幅逾1倍。而涉及毒品案被捕的年輕人顯著上升，10至20歲的青少年有278人，較去年同期升60%，當中75名為學生；10至15歲有44人，16至20歲有234人，吳頴詩形容，情況令人擔憂。

她認為，有外國推行大麻合法化，令不少本港青少年誤以為吸食大麻無害；毒販又利用社交媒體發放毒品相關資訊，情況猖獗，疫情下青少年亦更容易接觸到毒品。

為打擊毒品行為，警方會在本月舉辦一連串活動宣傳禁毒，包括安排禁毒推廣車到多區宣傳，車內設有仿製毒品氣味裝置及VR濫藥裝置，供家長了解毒品的氣味，方便察覺子女有否吸食毒品。

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記者：蘇文軒

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