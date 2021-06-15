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【疫苗接種】港大深圳醫院已為逾7000內地港人接種疫苗　每日接種額將增至1000

社會 13:24 2021/06/15

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盧寵茂表示，港大深圳醫院至今為逾7000名內地港人接種新冠肺炎疫苗。（經擠日報資料圖片）

香港大學深圳醫院院長盧寵茂表示，港大深圳醫院至今為逾7000名內地港人接種新冠肺炎疫苗，目前每日接種量約為800，預計7月底可加大港大深圳醫院的每日接種量至2000。

盧寵茂指出，港大深圳醫院由4月13起為港澳台及外籍人士接種疫苗，當中逾一半為香港港，外藉人士則佔約20%，至今已為港人注射7318劑疫苗。醫院今個星期起，會將每日接種名額，由800個增至1000個，預計待7月底醫院的疫苗接種門診擴建完成後，每日接種名額會增至2000個。

盧寵茂又說，內地疫苗供應充足，但由於每日名額有限，當中9成會預留給接種第二針的人，加上醫院每日只提供一款疫苗，如市民要選擇接種另一款，便需要等待，約打第一針可能有難度，但強調疫苗供應沒有問題。

至於有建議提出可將部份供港疫苗轉送到內地，盧寵茂認為，有關建議原意好，但並不適合，認為供港疫苗應該留在本港使用。

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記者：黃悅晴

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