【爆肌C朗】全身50%都是肌肉身體年齡20歲　C朗從不飲高糖飲品

▲ C朗表示，自己從不飲高糖飲品。

歐國盃上星期開戰 ，葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）代表葡萄牙出戰。於葡萄牙對戰匈牙利的賽前訪問中，向來努力Keep Fit、極度注重健康的C朗用特別的方法提大家要多飲水！

葡萄牙將於香港時間今晚凌晨對戰匈牙利，賽前一日C朗與教練費蘭度山度士出席賽前記者會，席上C朗看見枱上擺了兩枝贊助商汽水，竟然將汽水拿走，換成一枝清水放在枱面，並說了一句「Agua！」，即水的葡萄文。

點擊大圖即睇C朗搬走贊助商汽水情形：

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身體年齡20歲 脂肪比例只有7%

C朗2018年時以33歲之齡，成為世界盃決賽周歷來最老「戴帽」球員。根據FIFA世界盃數據，C朗於今屆世界盃事的最高衝刺速度達到33.98km/h，為全賽事最高速度。同年他以1億歐元由皇家馬德里轉投祖雲達斯。當時已經33歲的C朗已算是「高齡球員」，但有球評披露他的體測數據，顯示其身體狀況可以媲美20歲球員，較他在皇馬時所做的體檢報告的23歲更低，身體狀況大勇。

當C朗仍效力曼聯時，身形比較瘦削，現在的他擁有43吋胸肌，更有腹肌、二頭肌和三頭肌。令人羨慕的是，C朗沒有贅肉，相當結實。根據西班牙的體育報道，他全身只有7％脂肪，肌肉佔了50%，而一般球員有46%，形容他的身體年齡可能比23歲男性更年輕。

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C朗向傳媒分享他的健身秘訣，訓練身體也鍛鍊意志，並建立有紀律生活，以保持動力。所以，他會嚴格執行定立的計劃，並奮力達成。他表示集體訓練時，透過競爭可彼此進步。球隊練習期間，當大家一起做掌上壓，C朗卻在做拍手掌上壓。每次按壓與撐起身體之間，他就拍掌，短短13秒已完成16下，把隊友都比下去。

豐富蛋白質餐單Keep住體年齡

前曼聯隊友里奧費迪南早前接受外媒訪問時，指出C朗成功的秘密是願意保養身體，更聘請私人營養師、醫生、物理治療師和廚師，預期他可以再多踢10年至12年。

為了保持最佳體態，C朗嚴格控制自己的飲食。他曾表示，會避免喝含有酒精及高糖飲品，也避免進食精製、加工食品及零食。他曾表示不喜歡喝酒，最愛喝果汁。即使練習及比賽會消耗大量體力，為補充流失的電解質及維他命B12，他會自備運動飲料，同樣是低糖。

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而且，他選擇吃「整全食物 」(whole food），即不經精製的食物，包括：全穀物 (例如：糙米)、全麥包 (白麵包除外)、豆類 (例如：大豆、扁豆、鷹咀豆)、水果 (而非果汁)、蔬菜 (而非蔬菜汁)。

最愛吃魚 用沙甸魚配麵包

根據英國傳媒報道，C朗每天至少睡8小時，進食4至5份小餐取代一日三餐，主要吃魚。他偶然也會把早午晚餐在instagram上展示，有時早餐就是麵包、芝士、水果，再配一杯果汁或咖啡。

另外，早前前曼聯隊友艾拉日前出席電視節目時，表示曾被C朗邀請到家中吃飯，豈料桌上只有沙律、白烚雞肉及水，直言「什麼都沒有」。

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責任編輯：羅嘉欣