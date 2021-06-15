【公務員凍薪】政府決定本年度凍結全體公務員薪金　生效日期追溯至今年4月1日

▲ 政府決定本年度凍結全體公務員薪金。

公務員事務局今日（15日）公布，行政長官會同行政會議決定在2021至22年度凍結高層、中層及低層薪金級別和首長級公務員的薪酬，生效日期追溯至今年4月1日。



發言人說，在作出這項決定時，行政長官會同行政會議已充分考慮職方對薪酬調整方案的回應，以及既定年度公務員薪酬調整機制下的其他相關因素，包括薪酬趨勢淨指標、香港經濟狀況、生活費用的變動、政府的財政狀況及公務員士氣。

發言人又說，政府已將有關決定通知四個中央評議會的職方代表和四個主要跨部門公務員工會的代表，並將於六月二十一日向立法會公務員及資助機構員工事務委員會作出匯報。

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記者：黃悅晴