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【冤枉新秀】EEG搞網上真人騷全力造星　張敬軒教路七師傅測賽果【有片】

娛樂 13:56 2021/06/15

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熱門 香港小姐2021 校長專欄 聲夢傳奇 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 造美人 新冠疫苗 一笑渡凡間 兒童健康

EEG旗下「冤枉娛樂」搞真人騷。

EEG旗下「冤枉娛樂」，網上頻道曾製作不少高點擊率如「今晚唱飲歌」等網上節目，為了為樂壇加添新血，團隊今年決定製作一輯選秀真人騷-「冤枉新秀訓練營」。

真人秀以淘汰比賽形式打造新人王，14參賽者於為期六個月內接受歌唱、舞蹈、演戲及形象改造全方位特訓，最後由網民投票選出最強的新秀，簽約出道。比賽期間，亦請來霍汶希、張敬軒、容祖兒、泳兒、許靖韻、當奴、折骨Ben等藝人DJ擔任評判或導師。

EEG網上頻道舉行《冤枉新秀訓練營》。

【Live at Alberose】張敬軒無預警IG開騷　邀林家謙+馮允謙逾3千呎豪宅合唱【有片】

日前，節目播出預告花絮及請來最近人氣急升的七仙羽師傅為一眾參賽者預測賽果，不過預測前，主持人李靖筠（Gladys）希望師傅「贈她兩句」，怎料師傅卻說：「因為如果我唔贈你的話，我人生會更加圓滿、更加開心。」不過七師傅亦向Gladys贈言，「你要豐滿啲，男人就會好鍾意你；你醜樣，女人就憎你；你靚，啲女人妒忌你。喺男女之間你係踩界，既然係咁，你就揀一條路，你就揀吸引男人算啦。」Gladys隨即爆笑。

    點擊圖片放大
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言歸正傳，Gladys將一眾參賽者的相片給七師傅過目，七師傅除了狠批一眾參賽者，更語出驚人，如指18歲的Elka似日本AV女優、Racy邪在骨子裏、更說Jonathan經常思考怎樣勾引女人、富婆，勸籲他去跳社交舞，走闊太路線；當問到其中一名參賽者是否靚仔時，七師傅表示：「要問女人先得。」

Gladys即謂：「師傅你自己咪就係女人囉。」七師傅解說：「我已經超越咗呢啲男男女女啲嘢，問其他啲女人先。」隨後看到貌似混血兒的Jeffrey的相片後，又說：「因為我係混血兒，所以我鍾意混血兒。」Gladys問道：「係咩，師傅你混邊度㗎？」七師傅表示：「九龍混香港唔得咩？」Gladys即恍然大悟。七師傅認為Jaime、子然、Jeffrey及Tina為四強大熱。

七師愽測賽果。

未知七師傅是否覺得評論太過「凶狠」，怕打擊參賽者，於是在節目尾聲時，七師傅便說：「其實最冤枉是我，因為我其實好愛大家！非常之愛！但剛才我講到他們那麼差，其實我內心非常之愛！師傅愛你。」

同場加映：張敬軒訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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