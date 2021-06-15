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【香港小姐2021】17歲Ukei大騷性感照派福利　今屆港姐最年輕佳麗被爆愛收兵

娛樂 14:26 2021/06/15

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熱門 香港小姐2021 校長專欄 聲夢傳奇 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 造美人 新冠疫苗 一笑渡凡間 兒童健康

17歲Ukei喜愛於社交平台晒性感照。

《2021香港小姐競選》上周四（6月10日）進行首輪面試，各參加者逐一登場見媒體，當中佳麗少不免被「起底」，最具話題當然是「東涌羅浩楷」Kirsten（霍韻璇）。

至於要數今屆香港小姐年紀最輕的參加者，則為17歲的張曉祺（Ukei）。從Ukei的個人IG所見，上圍豐滿的她十分大方，平時喜愛分享性感照派福利外，亦喜歡以可愛造型示人。今年只17歲的她更被爆拍過3至4次拖，似乎頗有異性緣。

【香港小姐2021】提名文青少女撼林作「東涌羅浩楷」　林母捧Bronte做港姐新抱踢走裕美

Ukei上周四現身電視城面試。 （越玲瓏攝）

Ukei疑曾清理IG帳戶

Ukei於面試當天以清純look示人，梳齊蔭頭的她穿上白色連身裙，身型帶點Babyfat。

其個人IG只得13張相，推測Ukei於面試前曾清理IG帳戶。從其照片所見，Ukei跟一般少女一樣，平時喜愛到主題公園及cafe打卡影相，當中她曾以兔仔頭飾和水手服可愛打扮示人，早前她於IG分享靚相，當中留言道：「今日份(扮)可愛」。

只得17歲的Ukei戀愛經驗豐富。（取自instagram）

性格好動騷好身段

上圍豐滿的Ukei喜愛穿短裙騷腿及事業線外，Ukei性格好動，從IG限時動態所見她喜歡出海玩wakesurf和跳舞。

不過她似乎亦喜歡P圖，IG分享的相片跟面試時的樣子有點出入。

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【香港小姐2021】「東涌羅浩楷」進入港姐第二輪面試　提名人林作：集氣推爆佢成冠軍

此外，有認識Ukei的朋友向媒體爆料指，她家境不錯，從其IG看到，她平時喜歡光顧高級食店以及品嘗日本料理。

而只得17歲的Ukei更被爆拍過3至4次拖，又指她喜歡收「兵」。此外爆料者更指Ukei有奇怪癖好，喜愛上生物科外，更特別喜歡解剖老鼠。

同場加映：何泳芍專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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