【新冠肺炎】今日新增2宗輸入個案　涉兩名印尼外傭其中一人檢出L452R

▲ 今日無新增本地感染個案，已屬連續第八天本地零確診。（陳國峰攝）

本港今日(15日)新增2宗新冠肺炎確診個案，均屬輸入個案，今日無新增本地感染確診，已連續8天本地「零感染」。衞生防護中心及醫管局下午不設疫情記者會。同日錄得少於5宗初步確診個案。

新增2宗輸入個案，涉及一名39歲女子及28歲女子，二人均由從印尼抵港：

第11,880宗：39歲女印傭，一直無病徵，6月11日乘搭CX2780航班由印尼抵港，入住西營盤華美達海景酒店，第3日樣本檢測為陽性，未有接種疫苗

第11,881宗：28歲女，6月14日發病，6月11日乘搭CX798航班由印尼抵港，入住何文田九龍維景酒店，第3日樣本檢測為陽性，未有接種疫苗，檢出帶有L452R變種病毒

至今本港個案累計11,881宗，包括11 880宗確診個案及1宗疑似個案。

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記者：陳正怡