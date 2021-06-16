DSE學生不愁沒出路：英國升學、培訓及監護人一站式支援

英國疫情減緩，隨學校課堂逐漸回復正常，加上每天有航班往返香港英國兩地，愈來愈多家長及學生對英國升學重拾信心，專心尋找升學出路資訊。

英國大學認可DSE成績

現時英國大學一般提供三年制學士學位課程，比香港的大學早一年畢業，惟蘇格蘭地區則規定為四年制。至於專業學科如醫科、藥劑學及建築學等學士課程則為四至六年不等。當香港學生選擇於英國升學，琥珀教育集團行政總裁李植寧先生就認為香港學生具備優勢：「英國的大學認可香港中學文憑考試（DSE），香港學生可以DSE成績報讀，收生資格視乎個別大學排名及學科名額。一般而言，需於DSE成績取得三科4+3+3，部分專科則要求5**+5+5。」



一對一英語培訓

於英國升學，必定考驗學生的英語能力，李建議學生可以事前參加英語課程訓練：「大學會要求學生必須具備一定的英語水平，在IELTS國際英語水平測試中取得最少6.0分。如果學生對自己的英語能力沒信心，我建議可以參加一些英語基礎課程訓練，琥珀教育提供重點培訓課程『卓越精英課程（APAC）』輔助學生，課程以一對一的形式進行，老師會根據學生的程度制訂教材，並定期進行評估以了解學生的進度。」

對於尚未達到英國大學入學要求的學生而言，可考慮報讀大學預備班（Foundation），大學文憑（Diploma）或國際基礎大一課程（International Year 1），畢業後再銜接學位課程。



兩大熱門升學學系

「英國大學的課程非常多元化，科目選擇遠較香港多，例如脊醫、飛機工程、災難管理、博物館學和獸醫課程等，讓學生能更深入學習相關專業。」數到最熱門的升學學系，李指有兩大學科非常受港人歡迎：「近年比較多學生詢問物理治療及電腦科學學科的資訊。學生攻讀物理治療，只需完成學士學位，回港即可成為註冊物理治療師，不需再進行其他考試。另外，現時全球都興起大數據（Big Data）熱潮，英國的研究和科技相對比香港先進，電腦科學亦都成為大熱門科目。」

選擇寄宿學校的考慮因素

除了大學教育，英國寄宿中學都在港掀起熱話，李表示最近多了家長諮詢關於寄宿中學的資訊：「一來因為BNO政策開放，二來普遍家長認為香港推崇填鴨式教育，相反寄宿學校鼓勵學生多元化發展，希望發掘子女多元發展，同時培養自律性和獨立性。一般家長選擇學校，地點和學費是主要考慮因素，York, Bath, Brighton是比較熱門的地點，學校選擇較多，亦有不少排名高的學校，例如Brighton College，學費包住宿大約35至50萬。」

有些家長會送子女入讀Sixth Form College修讀高中課程，這些學院的教學模式與傳統寄宿學校有很大分別同時部分Sixth Form College學生人數不足200人，為保持學院的排名及整體成績表現，打造極高A*及A成績比例數據，從而提高學校排名，有可能要求學生留班甚至轉校，有一定風險。經常有家長誤以為位於牛津的院校是牛津大學的分校，但要留意其實他們與牛津大學是沒有關聯的。家長學生應多做資料搜集，或向多於一間升學顧問諮詢，獲取客觀的指引及建議，切勿誤中圈套。」

很多家長會擔心子女到外地的生活情況，琥珀教育提供監護人服務，此服務獲得”英國監護人組織AEGIS”及”英國寄宿學校聯會BSA”雙重認證，讓學生可在留學期間得到24小時緊急支援，並確保他們的安全。

英國以外的熱門留學地：澳洲

「澳洲是近年香港學生的熱選留學地點，時區與香港比較接近，氣候亦宜人，十分舒適。城市亦國際化，齊集來自世界各地的學生。加上澳洲學校的開學時間比較有彈性，課程都在二月底或三月初入學，部分課程亦可於七月入學。」



入讀澳洲課程有三個途徑：第一是具備DSE成績的中六畢業生，如學術成績及英語能力均達到有關大學的要求，可直接報讀澳洲大學。一般而言，大部分澳洲高等院校要求文憑試三至五科成績達3至4級，有些院校要求四科及更多科目達第4至第5級。第二個途徑是報讀大學基礎課程，然後銜接當地大學。該類課程內容大多針對大學學科而設計，英文為必修科目，報讀的學生不須參加公開試，主要以學生校內的成績、出席率等來評核。第三個途徑是修讀澳洲的公立專科技術學院（Technical and Further Education）、註冊培訓機構（Registered Training Organizations），或是大學及中學所提供的職業教育與培訓課程，該類課程大多注重實用及專業職業訓練。



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*The Times & The Sunday Times Good University Guide 2021

要特別留意劍橋大學St John's College教授Dr. Dörrzapf將於7月提供獎學金及大學申請諮詢，有興趣學生可在展覽優先登記保留與教授面談的機會！





英國教育博覽

日期：2021年6月19日（星期六）

時間：上午11時至下午4時半

地點：旺角康得思酒店7樓（港鐵旺角站C3出口）

立即報名：http://www.amberedu.com.hk/zt/UKEducationExpo/

英國教育展(DSE放榜日)

日期：2021年7月21-22日

時間：上午11時至下午7時

地點：香港JW萬豪酒店三樓

英澳加教育展2021

日期：2021年7月24-25日

時間：中午12時至下午7時

地點：金鐘港麗酒店大禮堂



查詢：2377 7888 (灣仔) / 2377 7889 (尖沙咀) / 2377 7880 (旺角)

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