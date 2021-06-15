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【訪港人數】5月訪港旅客較去年同期跌34.8% 　「賞你遊2.0」第二批行程明天可報名涉觀星象

社會 14:30 2021/06/15

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第二批60個行程明可報名涉觀星象及習印度舞蹈，另5月訪港旅客較去年下跌34.8%。(資料圖片)

香港旅遊發展局今（15日）公布，第二輪「賞你遊香港」第二批約60個行程， 市民明日（16日）起，可直接向相關旅行社報名。

新上載的行程中，繼續涵蓋多元化的主題及體驗，部分行程更加入學習元素，包括夜觀星象、印度舞蹈﹑造紙、打保齡球等，另外亦有安排參觀歷史遺跡、漁村文化，甚至了解網紅直播等，動靜皆宜，適合一家大小參與，各旅行團名額有限，先到先得。

市民由5月24日起於本地零售及餐飲商戶的實體店舖消費滿800元，便可儲起機印收據，換取本地遊名額一個。成功獲旅行社確認報名的市民，除須向旅行社提交消費單據，亦須繳付每人港幣100元作按金，參加者可於出發日取回按金。旅行團包括導遊服務、交通、一餐膳食及基本保險，行程會到訪至少兩個景點。

所有參與的團友亦須在登上交通工具和進入所有已展示「安心出行」二維碼的場所（包括景點、食肆）時，掃描二維碼以作紀錄。

此外，旅發局公布5月初步訪港旅客為5,305 人，較去年同期下跌34.8%。

「賞你遊香港」活動網址：holidayhk.com/zh-hk/free-tours

旅發局查詢熱線：2807 6100

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記者：陳麗娜

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