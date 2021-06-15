【對抗濕疹】香港每5人有1人患濕疹　患者忌冷飲西瓜中醫推介去袪湯水【附食譜】

▲ 香港每5人有1人患濕疹。

在香港，每5人便有一個在不同時期患有濕疹，既普遍又令人困擾，大人小孩同樣聞之色變。對濕疹患者來說，陽光、氣溫也同樣「危機四伏」，註冊中醫陳志勇指，夏天的氣候對濕疹亦有影響，例如陽光、汗水的增加，或者由驟雨一下轉為大晴天，也有機會刺激到其發作。

今年六月，氣溫已經儼如酷暑，烈日當空，陳醫師建議，濕疹患者最好盡可能避免長時間、直接曝曬。「日間撑把傘，擋一擋太陽；下雨的時候也要小心不要被淋濕，萬一真的淋到雨，也要盡快抹乾，不要刺激到患處。」

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如此天氣，大家走在街上總會想灌一杯冰凍汽水或果汁，消消高溫。但冷飲凍食最傷脾胃，對濕疹患者而言同樣可免則免。其實想消解暑氣，不一定要凍汽水，陳醫師推介以下3款製作簡單、健康消暑的去袪湯水茶飲，不只濕疹患者，大人小孩同樣適合。

中醫推介消暑湯水

一、扁豆雙瓜湯

材料：老黃瓜150克、冬瓜150克、扁豆40克、薏米20克、陳皮一角。

功效：清熱健脾、消暑袪濕。老黃瓜可降燥火、解毒，更有清熱利尿功效，扁豆性平，加上薏米，祛濕能力非常強，這款湯水最適合夏天食用。

「扁豆雙瓜湯適合全家人飲用，但小朋友的分量要減半，半碗或三分一碗便足夠。」陳醫師補充指：「如果屬於急性濕疹患者，平日亦比較燥熱的人士，這一款湯就可以幫助紓緩。」

二、黑豆湯/水

功效：活血解毒、消水腫。《本草綱目》記載：「黑豆八腎功多，故能治水、消脹、下氣、制風熱而活血解毒。」

陳醫師指黑豆食法多，建議以不同方法入饌，有助吸收。「可以炒餸食、或煲湯連料食，也可以比較方便地焗水飲。」

三、薏米綠豆沙

材料：綠豆100克、生薏米50克、冰糖50克、果皮一塊、水150毫升。

功效：薏仁利水袪濕、消水腫；綠豆則有清熱解毒、消除暑氣之效。兩者配搭，會有不錯的消暑和祛濕效果。

薏米的消水腫功效早就街知巷聞，原來更加是濕疹患者的良方。「薏米適合各種類型的濕疹患者，無論是慢性、急性或亞急性患者，都有一定的幫助。」

芒果荔枝要忍口

較之藥物治療，濕疹患者更多從飲食和生活作息來紓緩病情，戒口成為日常生活的一部分。然而亞熱帶地區的夏天，各式甜美誘人的水果滿街滿巷，泰國的榴槤、台灣的芒果、內地的荔枝等，味甜又多汁，恨不得統統往嘴巴塞，但偏偏以上的水果都是誘發濕疹的水果。

陳醫師苦笑指，病人一般來看診後，都會乖乖喝中藥，但過沒多久卻又發作，來診症時才招認自己沒戒口。「其實他們大都知道，自己吃了甚麼會發作，有時是沒注意成分，但很多時卻是明知故犯。」

常言道病從口入，卻是知易行難，不過亦有適合濕疹病人的水果，例如西瓜、奇異果、蘋果、莓類等。「不過要注意，不少人喜愛吃冰凍的西瓜，但其實同樣會刺激濕疹發作，最好還是先將西瓜解凍至接近室溫再吃。」

熱水涼等同用力搲

飲食以外，夏天洗澡也有需要特別注意的地方。陳醫師指，不少人在夏天亦會沖熱水澡，原來不少濕疹患者習慣以熱水沖洗患處止痕癢。「其實這樣等同用力去『搲』，非常不好，病人以為這樣比直接去『搲』好，又可以止痕，但其實傷害性是一樣的。」醫師強調，大家在夏天比較能接受沖冷水澡，但其實無論冬天或夏天，都應該以不刺激皮膚、最低溫度的水來洗澡。

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責任編輯：周美好