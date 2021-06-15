【潮流時裝】FILA 110 周年推特色童裝系列　大玩經典紅藍白三元色+運動剪影圖案

▲ FILA 110 周年推特色童裝系列。（圖片由FILA提供）

FILA 的童裝品牌 FILA KIDS推出Originale 110 周年系列，此系列從 FILA 的百年歷史中汲取靈感，特別於童裝服飾中加入著名運動員的運動剪影圖案，將百年經典與現代時尚完美融合，以全新的方式演繹 FILA KIDS 專屬的運動優雅。

點擊大圖了解詳情：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

富有紀念價值童裝服飾

點擊大圖了解詳情：

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

FILA KIDS Originale 110 周年系列以童趣十足的設計把品牌經典重現，不但把經典運動剪影、FILA 成立年份及 FILA Logo 互相結合，同時也加入 FILA 經典的紅藍白三元色。

其中可愛潮流的女童短裙，短裙除了運用不規則百摺裙設計外，更新穎地把網球運動剪影融入其中，展現出小朋友優雅美麗的魅力。

而男童以運動剪影交織的印花外套也大受歡迎，利用夏日明亮的色彩塑造豐富的視覺效果，為小朋友的日常穿搭注入好動活潑的爽朗氣息。

FILA Legend 110 Sneakers於六月下旬推出

FILA KIDS 更特別為 FILA 110 周年設計專屬的童裝 FILA Legend 110 Sneakers，於六月下旬推出。以 FILA 發源地意大利 Biella 作為設計靈感，並於鞋身細節中加入1911年成立年份，為 Legend 110 Sneakers 增添濃厚的歷史色彩。

而功能性方面，鞋底可 360 度彎折不變形，小朋友穿著時更柔軟舒適，而且也更耐磨耐用。

「童夢成真」WhatsApp Stickers （貼圖）設計比賽

▲ 「童夢成真」WhatsApp Stickers （貼圖）設計比賽（圖片由FILA提供）

此外，FILA KIDS 推出「童夢成真」WhatsApp Stickers （貼圖）設計比賽，以 FILA 五大運動傳奇人物為主題，並結合 FILA KIDS 的吉祥物 Wonnie Friends，讓小朋友設計獨一無二的貼圖，更會挑選出十位優勝者的作品轉化為WhatsApp貼圖包，並於FILAKIDS 官方 Facebook Page 及 Instagram Page 供公眾下載。

同場加映：小朋友親手整簡易麵包布甸，即睇【下一頁】

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https://bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王芷瑩