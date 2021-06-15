【潮流時裝】FILA 110 周年推特色童裝系列 大玩經典紅藍白三元色+運動剪影圖案
FILA 的童裝品牌 FILA KIDS推出Originale 110 周年系列，此系列從 FILA 的百年歷史中汲取靈感，特別於童裝服飾中加入著名運動員的運動剪影圖案，將百年經典與現代時尚完美融合，以全新的方式演繹 FILA KIDS 專屬的運動優雅。
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富有紀念價值童裝服飾
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FILA KIDS Originale 110 周年系列以童趣十足的設計把品牌經典重現，不但把經典運動剪影、FILA 成立年份及 FILA Logo 互相結合，同時也加入 FILA 經典的紅藍白三元色。
其中可愛潮流的女童短裙，短裙除了運用不規則百摺裙設計外，更新穎地把網球運動剪影融入其中，展現出小朋友優雅美麗的魅力。
而男童以運動剪影交織的印花外套也大受歡迎，利用夏日明亮的色彩塑造豐富的視覺效果，為小朋友的日常穿搭注入好動活潑的爽朗氣息。
FILA Legend 110 Sneakers於六月下旬推出
FILA KIDS 更特別為 FILA 110 周年設計專屬的童裝 FILA Legend 110 Sneakers，於六月下旬推出。以 FILA 發源地意大利 Biella 作為設計靈感，並於鞋身細節中加入1911年成立年份，為 Legend 110 Sneakers 增添濃厚的歷史色彩。
而功能性方面，鞋底可 360 度彎折不變形，小朋友穿著時更柔軟舒適，而且也更耐磨耐用。
「童夢成真」WhatsApp Stickers （貼圖）設計比賽
此外，FILA KIDS 推出「童夢成真」WhatsApp Stickers （貼圖）設計比賽，以 FILA 五大運動傳奇人物為主題，並結合 FILA KIDS 的吉祥物 Wonnie Friends，讓小朋友設計獨一無二的貼圖，更會挑選出十位優勝者的作品轉化為WhatsApp貼圖包，並於FILAKIDS 官方 Facebook Page 及 Instagram Page 供公眾下載。
同場加映：小朋友親手整簡易麵包布甸，即睇【下一頁】
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責任編輯：王芷瑩