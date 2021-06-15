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【香港小姐】盼僱主善待海外傭工　許亦妮：姐姐們離鄉別井心裏有很多悲傷

娛樂 15:29 2021/06/15

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不捨工作32年外傭姐姐退休回鄉，許亦妮：「希望來生我們不用再分開。」

2011年香港小姐季軍兼最上鏡小姐許亦妮（現名許芷熒），與從小湊大她的外傭姐姐Naty感情一直要好，許亦妮亦曾在多次訪問中提及Naty，早已視她如親人一般，甚至稱對方為「Naty媽」。

可是為許家服務32年的Naty年長退休，決定返回家鄉菲律賓生活。許亦妮為Naty製作了兩條短片送給對方留念，以及撰長文紀念二人的這段情。

【送別外傭】印傭工作18年湊大少主不捨回鄉　港爸視如家人感激照顧一家5口4貓

工人見證人生每一階段

在其中一短條片中，許亦妮分享與Naty多年的生活點滴，更寫道：「大家可能有所不知，我參選香港小姐其中一個原因是因為從小到大工人姐姐都會同我玩香港小姐頒獎這個遊戲，根深蒂固便成為了我從小到大的一個小夢想。」

許亦妮表示當知道Naty決定退休，心情忐忑：「好難面對這個事實，心裏面依依不捨，但又為她高興可以回菲律賓好好休息。時時在半夜想起小時候的自己和她的點點滴滴便會淚流成河，我就是一個這樣的人，很念舊情，內心有很多的捨不得。」

另一條短片，是許亦妮在機場與Naty送別，在片中所見，兩人在閘口相擁而泣頗為感人。

許亦妮稱：「GoodBye Naty 媽，多謝妳32年的愛！姐姐Naty臨走前兩個月我已經不停半夜喊，經常幻想送她去機場的場景，自己就會好害怕，因為很不想面對…」

她感慨地說：「我以為自己能堅強不哭，但原來到最後臨入閘也是相擁而哭。其實真的有生離死別的感覺」。

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願來生做親人

Naty入閘前，許亦妮給了對方一封信：「信入面寫了很多我的感受，很多的後悔，如果時間可以再重來，我一定會更珍惜，更表達愛。我自小已經很不喜歡分離的感覺，所以對於我來說我是百般的難過」。

最後許亦妮表示希望來生二人可以做有血緣的親人：「Naty媽，我希望來生我們不用再分開，我們一定要做血脈相連的親人！」

另外，她希望大家都愛護家中的傭人：「我們的影片記錄了我們的故事，也希望鼓勵到全世界的朋友們好好愛護家中的工人姐姐，其實姐姐們離鄉別井，心裏也有很多難過悲傷，我們一定要用正能量去愛護和愛惜她們。」

同場加映：麥美恩專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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