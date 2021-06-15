【電影檢查】林鄭月娥稱不會隨便踩到紅綫　或將指引具體化以釋疑

▲ 林鄭月娥表示，電影業界不會隨便踩到紅綫。（梁偉榮攝）

商務及經濟發展局上周更新《電影檢查條例》指引，特首林鄭月娥表示，深信不扼殺創意產業的表達自由，正如港區國安法沒有影響絕大部分市民自由。

林鄭月娥表示，《電影檢查條例》中沒有國安法這些法律，令檢查員作檢查時，沒有國家安全的概念，直言不是太理想，而業界在指引公布後有些焦慮，情況如去年港區國安法推出時，很多人有焦慮一樣，都是需要時間溝通，去釐清所謂的紅綫，未來可跟業界多溝通、見面、解釋，或將部分指引具體化，去減少疑慮。

她表明，曾言「隻眼開隻眼閉」，當作看不到，但現時一國兩制全國人大兩個重大舉措後，重回正軌，是時候撥亂反正，正本清源，她會每一天以此角度，去檢視現行體制、制度、做法、法律，強調作為行政長官是責任旁貸。

另外，中聯辦主任駱惠寧上周講話時提到，叫「結束一黨專政」是大敵。被問到港府是否要重新審視取締支聯會。林鄭月娥稱要依法辦事，包括依照法律條文，某團體、機構、個人的行為有否違反香港法律，以及是否有足夠證據，需要由律政司提出檢控，然後交由司法機關處理。

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責任編輯：陳宛彤