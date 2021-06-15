【冒牌疫苗】涉提供冒牌子宮頸癌疫苗　醫務中心董事醫生受審

▲ 次被告駱毅生。（林欣樂攝）

位於尖沙咀的加維醫務及疫苗中心涉提供冒牌子宮頸癌（HPV）疫苗，醫務中心的董事及1名身位醫務公司的男醫生其後各被控兩項為售賣或商業用途而管有偽造商標的貨品罪，兩人所擁有的公司亦被控，案件今（15日）於九龍城裁判法院開審。獲疫苗生產商委託檢驗偽造商標的律師行女職員供稱，涉案公司的疫苗液體看上去如清水一般，但真的疫苗則應是混濁的，另外針筒的膠蓋及活塞上亦應該印有「BD」商標。

報稱為董事的首被告黃惠詩（36歲），及報稱醫生的次被告駱毅生（55歲），各被控兩項為售賣或任何商業或製造用途而管有應用偽造商標的貨品。

疫苗生產商默沙東藥廠曾委託律師行進行偽造商標檢驗，該律師行女職員張婉媚（音譯）今供稱，涉案公司的疫苗液體看上去如清水一般，但真的疫苗則應是混濁的，另外針筒的膠蓋及活塞上亦應該印有「BD」商標。張另指，默沙東藥廠並無授權其他任何公司製作疫苗。

辯方盤問下，張同意若不將疫苗的包裝盒拆除，是無法檢驗疫苗的真偽。但張不同意要撕去整個疫苗的包裝才可檢驗，並指拆除盒後，可透過透明包裝多角度觀察到以上特徵。案件下午續審。

控罪指，黃惠詩分別被控於2019年5月31日及7月12日，在尖沙咀寶勒巷萬事昌廣場一單位內，身為「加維醫務及疫苗中心有限公司」的董事，在其同意或縱容下，或是可歸因於她的疏忽，使該公司為售賣或任何商業或製造用途而管有分別6盒及148盒「加衛苗9」，該等貨品均應用偽造商標，即「MSD」。

控罪又指，駱毅生分別被控分別於2019年5月31日在上述同一地址，以及同年8月21日在位於旺角新世紀廣場的仁康綜合醫務有限公司，為售賣或任何商業或製造用途而管有分別6盒及1盒已使用的「加衛苗9」，該等貨品均應用偽造商標，即「MSD」。

涉案2間公司，即加維醫務及疫苗中心有限公司及仁康綜合醫務有限公司，則另被控分別2項及1項管有已應用虛假商品說明的貨品作售賣或任何商業或製造用途。

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記者：林欣樂