【非法棄置廢物】三車主涉新界坪輋非法棄置廢物共罰7500元　同一地點另有28宗同類案件排期審訊

▲ 有3名車主因其車輛在新界坪輋非法棄置廢物，今日被判共罰款7,500元。（經濟日報資料圖片）

新界坪輋再被揭有車主非法棄置廢物，有3名車主因其車輛在新界坪輋非法棄置廢物，今日於粉嶺裁判法院獲判違反《公眾潔淨及防止妨擾規例》，共罰款7,500元。另有28宗涉相同地方的同類案件，已排期在粉嶺裁判法院審訊。

環保署指，去年12月於北區坪輋五洲路旁一個非法棄置廢物黑點，安裝兩組配備夜視功能的監察攝錄系統，至今已檢控逾40宗涉及相同位置非法棄置廢物的案件，包括今日定罪3宗案件、28宗已排期在粉嶺裁判法院審訊、7宗已被定罪，亦有3宗案情較輕微的案件，各被發1,500元定額罰款告票。

署方強調，一向關注新界鄉郊地區的偏僻路旁或避車處等公眾地方容易成為非法棄置廢物的地點，被棄置於上址的廢物包括大型工商業廢物，除阻塞通道外，亦引致環境衞生問題；署方除於各黑點安裝監察攝錄系統外，亦會在區內豎立宣傳橫額，提醒公眾人士非法棄置廢物屬違法行為，可被檢控。

發言人呼籲各界人士，尤其是物流貨運業和建築業界從業員，必須依法妥善處置廢物。物流和工商業界可聯絡回收商回收具重用或再造價值的工商業廢物，至於不能回收的廢物則應送往廢物轉運站或堆填區處理。

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責任編輯：陳正怡