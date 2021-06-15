【市區重建】市建局料未來5年發展成本逾千億元　將建兩個首置盤共2,260伙

▲ 市建局主席周松崗（左）及行政總監韋志成見記者，交代最新業務發展策略。（吳卓峰攝）

市區重建局已制定新一份未來5年業務綱領，預計悉數重建項目的總發展成本逾1,000億元，料可提供1.8萬伙住宅；當中包括兩個首置項目共2,260伙。市建局稱不排除於2024/25年要加強銀團貸款、加大發債規模，但現階段未考慮要求政府注資。

兩個首置項目，包括紅磡鶴園街「煥然懿居二期」260伙，局方將跟地政總署討論放寬預售樓花期限的限制，會提早於2023年中預售，較一般樓花期提早9個月。

另一首置項目，位於石硤尾大坑西新邨重建項目，涉及約2,000伙。市建局稱大坑西新邨重建規模龐大，未來7年要預留100億元發展項目。另外項目另有1,300個單位，預留用作重置現有住戶。

市建局行政總監韋志成稱，按早前推售紅磡煥然懿居的經驗，三房戶、有間隔及設梗廚的單位，較受買家歡迎，料大坑西新邨重建將提供三房戶型，但未必排除棄建開放式單位。

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記者：吳卓峰