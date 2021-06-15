  • 31°C
香港時間 : 2021615日 (週二) 16:21
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 香港小姐2021 校長專欄 聲夢傳奇 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 造美人 新冠疫苗 一笑渡凡間 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【市區重建】市建局料未來5年發展成本逾千億元　將建兩個首置盤共2,260伙

社會 16:03 2021/06/15

分享：

熱門 香港小姐2021 校長專欄 聲夢傳奇 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 造美人 新冠疫苗 一笑渡凡間 兒童健康

市建局主席周松崗（左）及行政總監韋志成見記者，交代最新業務發展策略。（吳卓峰攝）

市區重建局已制定新一份未來5年業務綱領，預計悉數重建項目的總發展成本逾1,000億元，料可提供1.8萬伙住宅；當中包括兩個首置項目共2,260伙。市建局稱不排除於2024/25年要加強銀團貸款、加大發債規模，但現階段未考慮要求政府注資。

兩個首置項目，包括紅磡鶴園街「煥然懿居二期」260伙，局方將跟地政總署討論放寬預售樓花期限的限制，會提早於2023年中預售，較一般樓花期提早9個月。

另一首置項目，位於石硤尾大坑西新邨重建項目，涉及約2,000伙。市建局稱大坑西新邨重建規模龐大，未來7年要預留100億元發展項目。另外項目另有1,300個單位，預留用作重置現有住戶。

市建局行政總監韋志成稱，按早前推售紅磡煥然懿居的經驗，三房戶、有間隔及設梗廚的單位，較受買家歡迎，料大坑西新邨重建將提供三房戶型，但未必排除棄建開放式單位。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/34A3AsA

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：吳卓峰

 

相關文章

【市區重建】市建局引入預先招標措施　料重建項目可加快約1年完成
16:37 2021/06/13
【市區重建】市建局引入預先招標措施　料重建項目可加快約1年完成
【千億重建】市建局料未來5年斥逾千億元發展改建1.8萬伙住宅　歷來最大規模
15:15 2021/05/30
【千億重建】市建局料未來5年斥逾千億元發展改建1.8萬伙住宅　歷來最大規模
【渠管維修】市建局今年內為300幢舊樓維修公共渠管　料涉1億元資助
12:55 2021/05/16
【渠管維修】市建局今年內為300幢舊樓維修公共渠管　料涉1億元資助

你可能感興趣

【市區重建】市建局引入預先招標措施　料重建項目可加快約1年完成
16:37 2021/06/13
【市區重建】市建局引入預先招標措施　料重建項目可加快約1年完成
【千億重建】市建局料未來5年斥逾千億元發展改建1.8萬伙住宅　歷來最大規模
15:15 2021/05/30
【千億重建】市建局料未來5年斥逾千億元發展改建1.8萬伙住宅　歷來最大規模
【渠管維修】市建局今年內為300幢舊樓維修公共渠管　料涉1億元資助
12:55 2021/05/16
【渠管維修】市建局今年內為300幢舊樓維修公共渠管　料涉1億元資助
周松崗 煥然懿居 市建局 市區重建 市建局

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶