港民研：林鄭最新民望評分30.3分　張建宗支持度顯著回升11個百分點

▲ 特首林鄭月娥。（梁偉榮攝）

香港民研計劃本月初調查顯示，特首林鄭月娥最新評分微跌0.5分為30.3分，民望淨值下跌5個百分點至負53個百分點，與半個月前分別不大。

司長評分方面，財政司司長陳茂波的支持度評分仍為最高，為35.4分，民望淨值為負18個百分點，較一個月前變化不大。

其次是政務司司長張建宗，支持度評分為33.2分，民望淨值為負19個百分點，較一個月前顯著回升11個百分點。至於律政司司長鄭若驊，其支持度評分為24.2分，民望淨值為負47個百分點，較一個月前下跌3個百分點。

至於市民對五項核心社會指標的評分全部有所提升，是今年2月以來的新高，由高至低分別是繁榮、安定、自由、法治和民主，得分分別為 4.83、4.80、4.77、4.39 和 3.82 分。相比一個月前，「繁榮」、「安定」和「法治」指標皆錄得顯著回升，上升 0.38 至 0.42 分不等。

民研分析，各項標顯著回升，相信是由於近期沒有太多政治事件的新聞發生，但料未來9月及12月兩場選舉如何進行，或政府會如何篩選候選人，都會影響市民對自由、民主、法治等評分。

香港民研本月7至10日，以真實訪問員以隨機抽樣電話訪問1,008名香港居民。



責任編輯：李淇