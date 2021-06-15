【變種病毒】天盛苑三母女家中雪櫃食物包裝帶新冠病毒　涉來自泰國的急凍鱷魚肉

▲ 天盛苑三母女感染源頭仍未明，其家中雪櫃食物包裝驗出對病毒呈陽性。

居住天水圍天盛苑盛譽閣的17歲少女，其母親及姊姊本月初確診感染「N501Y」變種新冠病毒，詳情請看：【下一頁】；衞生署衞生防護中心今公布，昨日與專家及相關部門代表於三名患者的家中、染疫17歲少女曾逗留的寵物店及德榮工業大廈一單位視察，並檢取共超過60個環境樣本，包括三個取自患者家中雪櫃冷藏格的環境樣本。

衞生署公共衞生化驗服務處的檢測顯示其中一個預先包裝冷藏食物的包裝表面環境樣本對新冠病毒呈陽性。個案的流行病學調查和個案追蹤仍然繼續。

據了解，涉事包裝食物為急凍鱷魚肉，產地是泰國。

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇昨日前往該名患者到過的3個地點視察，包括旺角通菜街一間寵物店、居住地點的天水圍天盛苑盛譽閣，以及屯門德榮工業大廈，料人傳人或動物傳人機會較大，詳情請看：【下一頁】

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責任編輯：鄧凱文