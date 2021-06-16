【靚太安樂窩】$8萬淘寶全屋傢俬改造居住10年公屋　需付全數才發貨港媽曾擔心走數：幸好沒令我失望

▲ 有港媽花$8萬淘寶全屋傢俬改造居住10年公屋！

淘寶成風，即使不少人分享中伏經歷，亦有人從中「執到寶」，吸引愈來愈多人從淘寶，少至日用品，大至訂造傢俬。最近有港媽在Facebook分享淘寶全屋傢俬的經歷，重新訂造實用的木櫃及床架等等，一改凌亂的屋企。

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這港媽歐陽太太與老公及一對子女住在天水圍天晴邨的一個約400呎的單位10年，隨著子女日漸長大，所需要的私人空間更大，加上原本的傢俬太殘舊，從上一個單位搬到這個單位，用了17年，歐陽太太萌生了改造單位的念頭。

香港裝修太貴因此選擇淘寶

單位本身只有兩房，子女睡在同一間房。歐陽太太希望子女都可擁有一間房，因此把原本的主人房分為兩間睡房給子女，而自己和老公使用原本的小朋友睡房。此外，屋企的儲物櫃不未用盡空間，令屋企四處雜物，比較凌亂。

他們格價後，發現香港裝修太貴，度身訂做一張大人床及衣櫃要約兩萬元，因此打算在淘寶買傢俬，不過考慮到尺寸未必合適，而未下決定。有一次，歐陽太太無意中發現淘寶可以全屋訂造傢俬，而且可免費度尺報價，價錢相對便宜，因此選擇了淘寶。

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裝修過程快靚正

淘寶安排師傅上門度尺報價，這步驟沒問題後便付訂金。接著，他們開始設計單位及選色板和門鎖，出了報價單及出了圖紙，核實錯漏後再付一半訂。

歐陽太太訂造了一個電視櫃、兩個鞋櫃、一個儲物櫃、三張床、三個衣櫃、三張書枱連書櫃、房間門、一個廚房碗櫃及一個廚房雜物櫃。工廠花約一個月時間做櫃，完成後會發相片，安排發貨。歐陽太太付清尾數，商店會安排發貨和安裝。

起初付款方法令歐陽太太卻步，除了收人民幣，還要付全數才會發貨。她問過大陸的朋友，了解大陸公司做大陸訂單一般分三期，但做香港訂單的，很多都是要付全數才發貨，令她擔心質量和走數的問題。

幸好裝修過程順利，只花了兩天便安裝好。單位改造後感覺非常滿意。

幸好沒令我失望！安裝師傅手工好，家裡煥然一新！

裝修詳情

整個工程花了大約三個月，歐陽太太表示因要和設計師用微信溝通，但歐陽太太需要上班，不能時刻回覆，否則兩個月都可完成。裝修貴用約港幣$8萬（人民幣$67,461），包括客廳、廚房、三間睡房的櫃、床、書枱等傢俬、安裝費用。另外，服務已包括度尺、設計圖及運費。

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記者：王芷瑩