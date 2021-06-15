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【快樂閱讀】教育局閱讀單張推薦優質童書　以「關愛他人」及「人與自然」為主題

社會 16:38 2021/06/15

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熱門 香港小姐2021 校長專欄 聲夢傳奇 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 造美人 新冠疫苗 一笑渡凡間 兒童健康

教育局課程發展處印製《童書‧童年》閱讀單張，為小學生推薦優質的童書。（經濟日報資料圖片）

為推廣閱讀，教育局課程發展處印製《童書‧童年》閱讀單張，為小學生推薦優質的童書。

兩個主題的閱讀單張由香港兒童文學文化協會會長霍玉英博士編撰，分別以「關愛他人」及「人與自然」為主題，教育局課程發展處表示，希望同學在享受閱讀之餘，也學會尊重生命、關愛他人。推薦書目除提供封面及基本出版資料外，更有內容簡介及主題意蘊的闡釋，使家長與教師對推薦書籍有初步理解，可與孩子共讀，進而鼓勵孩子自讀。

「關愛他人」為主題的閱讀單張，可按此瀏覽。

「人與自然」為主題的閱讀單張，可按此瀏覽。

另外，教育局為配合課程發展的方向，在香港教育大學中國語言學系退休副教授張永德博士的協助下，製作了《通學匯思：跨課程閱讀資源套(理念篇)》資源套，介紹跨課程閱讀的理念、規劃及實施，協助教師從整體規劃推動跨課程閱讀，。

教育局課程發展處年亦努力為學生提供實踐普通話的機會，其中在今年3月舉辦「2020/21普通話講故事比賽——成語故事」，共有210名同學參加，參賽同學須從所屬組別指定的三個成語故事中揀選一個參加比賽。初小組的3個成語故事為「磨杵成針」、「專心致志」和「不恥下問」; 而高小組的3個成語故事為「雪中送炭」、「將心比心」和「塞翁失馬」。

教育局又指，一直致力提升學生「兩文三語」的能力，近期也製作了「b p m f樂趣多」電子互動練習和「聲情並茂——普通話朗讀學習套」，供老師和同學參考使用。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：黃悅晴

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