【海洋公園】互動體驗館「探索號R」月底開幕　虛擬遊戲助兒童了解大自然奧秘

▲ 互動體驗館「探索號R」月底開幕，虛擬遊戲助兒童了解大自然奧秘。（海洋公園提供）

海洋公園今（15日）表示，互動體驗館「探索號 R」由6月30日起在威威天地開幕，3至9歲小朋友可在館內利用新科技進行學習，透過一系列互動虛擬遊戲，發掘動物如何適應變化萬千的自然環境。參加者可利用3D技術作全身掃描，製作和自己一模一樣的分身角色，並設計自己專屬的人工智能超級動物。

整個旅程交織著虛擬及現實元素，小朋友需運用科學思維進行連串實驗，並發揮創意，利用不同身體部件，設計屬於自己的人工智能超級動物，創作組合達4,400個。小船員亦會觀察其超級動物在模擬環境的表現，從中探究不同身體部件如何幫助野生動物於嚴峻的自然環境中生存，採用「思考、嘗試及修改」的思維技巧。

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小朋友亦可下載「探索號 R」手機應用程式，培育及訓練自己的超級動物，當與AI超級動物再次登上「探索號 R」，便可以看到它們技能升級甚至進化。樂園亦為2至5歲的小朋友設計了「小小隱身專家」及「大自然忍者」兩個「探索號 R」親子互動工作坊，把科技融入遊戲中，引導小朋友發掘動物如何利用保護色作「隱身術」，融入棲息地的環境中，避開獵食者。

而6至11歲的小朋友亦可參加一系列的「海陸大遊歷」進行夏日探索，開展一場半日探索行， 包括一系列動物觀察及探索活動，課程亦加入了數碼編程活動，增進創意設計思維。

今個夏日小朋友除了可在互動體驗館「探索號 R」以人工智能了解大自然的奧秘，威威天地內亦推出一系列期間限定的活動：

• 「叢林大細界」：走進「大」自然世界，蝴蝶、青蛙和植物全部變成巨型生物，可供遊客拍照，以另一視角體驗生態之旅。

• 「探索站」：全新遊樂地帶，在大自然環境下啟發小朋友思考。除了引導他們探索大自然的奧秘，同時激發他們的創意思維，在遊戲中自主學習。

• 「威威天地 MAKER 工作坊」：跟深受小朋友愛戴的威威村長和村民一同動手製作4款不同小玩意，學習升級再造的環保概念。

由6月30日起，家長及小朋友可以120元登上「探索號 R」，包括一位小朋友及一位家長進場，費用並不包括海洋公園入場門票。 大家亦可先於公園網頁的教學資源中閱讀「小紅熊和自然守護隊」故事書，其後於園內的「海濱禮品廊」或「熊貓禮品店」購買「自然守護隊探索手記」展開探索旅程。「探索號 R」及「探索號 R」工作坊由旅遊事務署支持。

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記者：陳麗娜