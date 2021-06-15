  • 31°C
香港時間 : 2021615日 (週二) 18:05
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 香港小姐2021 校長專欄 聲夢傳奇 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 造美人 新冠疫苗 一笑渡凡間 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【海洋公園】互動體驗館「探索號R」月底開幕　虛擬遊戲助兒童了解大自然奧秘

社會 16:45 2021/06/15

分享：

熱門 香港小姐2021 校長專欄 聲夢傳奇 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 造美人 新冠疫苗 一笑渡凡間 兒童健康

互動體驗館「探索號R」月底開幕，虛擬遊戲助兒童了解大自然奧秘。（海洋公園提供）

海洋公園今（15日）表示，互動體驗館「探索號 R」由6月30日起在威威天地開幕，3至9歲小朋友可在館內利用新科技進行學習，透過一系列互動虛擬遊戲，發掘動物如何適應變化萬千的自然環境。參加者可利用3D技術作全身掃描，製作和自己一模一樣的分身角色，並設計自己專屬的人工智能超級動物。

整個旅程交織著虛擬及現實元素，小朋友需運用科學思維進行連串實驗，並發揮創意，利用不同身體部件，設計屬於自己的人工智能超級動物，創作組合達4,400個。小船員亦會觀察其超級動物在模擬環境的表現，從中探究不同身體部件如何幫助野生動物於嚴峻的自然環境中生存，採用「思考、嘗試及修改」的思維技巧。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

小朋友亦可下載「探索號 R」手機應用程式，培育及訓練自己的超級動物，當與AI超級動物再次登上「探索號 R」，便可以看到它們技能升級甚至進化。樂園亦為2至5歲的小朋友設計了「小小隱身專家」及「大自然忍者」兩個「探索號 R」親子互動工作坊，把科技融入遊戲中，引導小朋友發掘動物如何利用保護色作「隱身術」，融入棲息地的環境中，避開獵食者。

而6至11歲的小朋友亦可參加一系列的「海陸大遊歷」進行夏日探索，開展一場半日探索行， 包括一系列動物觀察及探索活動，課程亦加入了數碼編程活動，增進創意設計思維。

今個夏日小朋友除了可在互動體驗館「探索號 R」以人工智能了解大自然的奧秘，威威天地內亦推出一系列期間限定的活動：

• 「叢林大細界」：走進「大」自然世界，蝴蝶、青蛙和植物全部變成巨型生物，可供遊客拍照，以另一視角體驗生態之旅。

• 「探索站」：全新遊樂地帶，在大自然環境下啟發小朋友思考。除了引導他們探索大自然的奧秘，同時激發他們的創意思維，在遊戲中自主學習。

• 「威威天地 MAKER 工作坊」：跟深受小朋友愛戴的威威村長和村民一同動手製作4款不同小玩意，學習升級再造的環保概念。

由6月30日起，家長及小朋友可以120元登上「探索號 R」，包括一位小朋友及一位家長進場，費用並不包括海洋公園入場門票。 大家亦可先於公園網頁的教學資源中閱讀「小紅熊和自然守護隊」故事書，其後於園內的「海濱禮品廊」或「熊貓禮品店」購買「自然守護隊探索手記」展開探索旅程。「探索號 R」及「探索號 R」工作坊由旅遊事務署支持。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜

相關文章

【海洋公園優惠】海洋公園推港人及學生優惠　小童114元成人228元附送現金券
11:43 2021/05/29
【海洋公園優惠】海洋公園推港人及學生優惠　小童114元成人228元附送現金券
【創科保育】中學生籍同理心改善狐獴生存環境　創意發明獲獎可實際應用於海洋公園
00:00 2021/05/31
【創科保育】中學生籍同理心改善狐獴生存環境　創意發明獲獎可實際應用於海洋公園
【疫苗接種】海洋公園推疫苗訪客優惠　出示接種紀錄可獲一套園內200元優惠券
19:49 2021/05/31
【疫苗接種】海洋公園推疫苗訪客優惠　出示接種紀錄可獲一套園內200元優惠券

你可能感興趣

【海洋公園優惠】海洋公園推港人及學生優惠　小童114元成人228元附送現金券
11:43 2021/05/29
【海洋公園優惠】海洋公園推港人及學生優惠　小童114元成人228元附送現金券
【創科保育】中學生籍同理心改善狐獴生存環境　創意發明獲獎可實際應用於海洋公園
00:00 2021/05/31
【創科保育】中學生籍同理心改善狐獴生存環境　創意發明獲獎可實際應用於海洋公園
【疫苗接種】海洋公園推疫苗訪客優惠　出示接種紀錄可獲一套園內200元優惠券
19:49 2021/05/31
【疫苗接種】海洋公園推疫苗訪客優惠　出示接種紀錄可獲一套園內200元優惠券
閱讀 設計 工作坊 公園 蝴蝶 概念 組合 3D 門票 遊戲

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶