【新冠肺炎】38歲港婦惠州隔離期間檢出陽性　患者曾於今年2月本地確診

▲ 38歲港婦惠州隔離期間檢出陽性，屬早前2月本地感染確診個案。（經濟日報資料圖片）

內地新冠肺炎疫情持續，廣東過去一日新增13宗確診個案，當中11宗涉及境外輸入，包括一名港人於惠州確診，涉及一名38歲女子，早前已確診感染，康復出現後返回內地，檢疫期間被驗出陽性。

本港衞生防護中心今日(15日)表示，昨晚獲廣東省衞生當局通報一宗當地確診個案，涉及一名在廣東省惠州市的38歲女子；流行病學調查顯示，患者為早前2月27日公布的本地確診個案，個案編號為第10,813宗。

中心補充，患者當時經流動採樣站檢測被驗出新冠病毒呈陽性反應，入院治療後已於2月21日康復出院，及後於5月31日經深圳灣口岸返回內地，於當地隔離檢疫期間被驗出對病毒病呈陽性反應。

中心正繼續與廣東省衞生當局跟進和就個案進行流行病學調查。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡