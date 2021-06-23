【比得兔2：走佬日記】陳豪讓孩子從失敗中學習　森美尊重子女意願

▲ 森美和陳豪繼續為電影《比得兔2：走佬日記》獻聲。

兩位型爸森美和陳豪繼續為電影《比得兔2：走佬日記》（Peter Rabbit 2: The Runaway）獻聲，森美更大爆家人的目光不在自己所聲演的比得，反而集中在《比得兔2：走佬日記》陳豪所聲演的賓仔身上。

《比得兔2：走佬日記》講述兩代的父子關係，令森美和陳豪兩位型爸亦在故事中得到啟發，思考和孩子的關係。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

【愛美麗狂想曲】隔空與愛妻陳茵媺慶生 陳豪靠包容溝通維繫甜蜜婚姻

森美家人鍾愛陳豪

三孩之父的陳豪接受TOPick專訪時表示，小朋友知道自己有份聲演《比得兔2：走佬日記》非常開心，但最關心的是甚麼時候可以入戲院吃爆谷，只不過他們仍未知道戲院仍然未能吃東西。

▲ 陳豪三位小朋友期待入戲院吃爆谷。（IG圖片）

森美則表示孩子出生後，為電影配音的意義也有所不同：「以前未有小朋友前會覺得是工作，小朋友出世界後就會覺得是一個責任，希望配完可以給他們看。」

森美亦大爆家人看《比得兔》最喜歡陳豪且特別投入，在旁的陳豪十分期待森美的答案，森美立即揭曉：「因為陳豪聲演的賓仔和我的狗仔Gengar一模一樣。」

森美解釋：「因為Gengar的耳仔下垂好像肥兔仔，所以陳豪配時我們全家都很喜歡，好像看到Gengar，我們經常叫牠兔狗，所以對這套戲特別有感情。」

▲ 森美的Gengar。（IG圖片）

【MIRROR演唱會】呂爵安台上大叫愛妹暱稱 森美爆秘密惹愛女嬲豬：I don't like you

父母適時放手

森美的孩子正正踏入青春期的年紀，他認為自己仔女和自己基因很像，所以每個爸爸媽媽教自己小朋友那套也是對的：「自己生的小朋友父母一定最清楚，不過只欠一樣東西，就是信心。」

▲ 森美鼓勵父母給孩子多點信心。（湯炳強 攝）

他分享自己過往的經驗：「以讀書作例子，他想讀的時候自己就會讀，父母太緊張是沒有意思的。比如我女兒，她常考試前三、四星期就不外出，留在家中讀書，我那時會好奇為何這麼早溫習，甚至不讓她讀，因為我覺得很辛苦。」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

後來森美覺醒不能用將自己的一套代入孩子身上：「我發現她喜歡早點溫書才有安全感，所以我也要尊重她。很多事情不能用強迫手段。以前他們參加朗誦比賽，會讓孩子在我面前表演，他們也會很配合。現在要他們唱歌我聽，應該會用力拒絕。」

不要永遠Say No

陳豪認為家長為小朋友做太多，反而扼殺了他們的學習和進步的機會：「例如要孩子自己拿水唱，但家長經常餵的話，孩子是不會自己拿杯子的，即使倒瀉水也不要緊，這是學習的過程。」

▲ 陳豪認為「No」不是一個太適合的教導方法。（湯炳強 攝）

陳豪亦大讚太太陳茵媺（Aimee）十分著重孩子的獨立：「她覺得工人全幫孩子的話，小朋友就不會主動學習照顧自己。」

曾經陳豪也會餵孩子吃飯，以為是疼愛的一種，忽略了孩子的學習：「有時父母要退後一步，放手讓他們學習，不要害怕失敗，其實失敗是好事，是學習的過程，要多鼓勵增加他們的信心。」

當他們犯錯，陳豪會把孩子當成大人解釋：「不要永遠Say No， No不是一個太適合的教導方法，你需要解釋，告訴他們為甚麼。」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

記者：鄭嘉瑤

同場加映：楊潮凱訪問