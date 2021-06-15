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日本偶像團體乃木坂46演唱會　開放海外直門票開售

娛樂 17:02 2021/06/15

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熱門 香港小姐2021 校長專欄 聲夢傳奇 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 造美人 新冠疫苗 一笑渡凡間 兒童健康

日本偶像團體乃木坂46的演唱會『沙～友～Ready？ ～沙友蘋果軍團演唱會／松村沙友理 畢業演唱會～』，將於6月22日至23日一連兩天在日本橫濱Arena舉行，第二天（6月23日）的演唱會更開放海外直播。

這次演唱會是由松村沙友理領軍的官方組合“沙友蘋果軍團”的演唱會與松村的畢業演唱會的2部份組成。”沙友蘋果軍團”有軍團長的松村之外，還有現役成員寺田蘭世、畢業生軍團員伊藤かりん、佐佐木琴子、中田花奈也會參與演出。

這次演唱會是松村沙友理最後的舞台，松村沙友理為團體乃木坂46的1期生，在2011年開始活動。

演出名單：
「沙友蘋果軍團演唱會」：松村沙友理、伊藤かりん、佐佐木琴子、寺田蘭世、中田花奈
「松村沙友理 畢業演唱會」：乃木坂46

網上平台直播日期：
【日本時間】2021年6月23日（三）開場：下午4:30 | 直播開始：下午5:30（預定）
【香港時間】2021年6月23日（三）開場：下午3:30 | 直播開始：下午4:30（預定）
    
購票網址：https://bit.ly/34FdwB6

撰文 : TOPick柴犬出動

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