【Apple TV+劇集】《晨早直播室》第二季首發預告　繼續職場抗爭血淚史

▲ 《晨早直播室》

Apple TV+原創劇集《晨早直播室》（The Morning Show） 第二季今日（6月15日）率先推出首段預告片，在首季披露了一個美國電視台發生的職場性騷擾及上司行為失當等事件，雖然劇情與人物均屬虛構，卻與全球關注的#MeToo運動、反性別歧視、霸權欺凌等信息不謀而合，因而引發全球話題。

加上一眾演員的精湛演出為劇集首季帶來多個國際性獎項，例如演繹個性奸狡的電視台高層一角Cory Ellison 的《異形：聖約》男星Billy Crudup獲得 2020 年艾美獎最佳電視男配角獎、珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston​）亦憑著際遇趺宕的女主播Alex Lexy一角，奪得美國演員工會最佳女主角獎等。

緊接著第一季尾昇，珍妮花飾演的Alex連同麗絲韋花絲潘（Reese Witherspoon）飾演的 Bradley 在直播時投下一枚震撼彈 － 二人在鏡頭前直認幕後團隊一直充斥著性別不平等、職場性騷擾等情況，茅頭直指電視台領導層之餘，亦敦促大眾對於「沉默幫凶」的角色作出反思。

最新發布的預告片終於交代了劇迷最關心兩大女角的去向：Alex毅然辭退《晨早直播室》主播一職，而Bradley 則仍然留在女主播崗位。

預告片亦加入另一名重要女角色：根據外媒《Entertainment Weekly》報道，由 Julianna Margulies 飾演的 Laura Peterson 將於第二季登場，擁有豐富主播經驗的她，被高層Cory Ellison（Billy Crudup飾）安插到 Bradley 身邊充當「軍師」，然而Cory與Julianna各有甚麼詭計則仍未知曉。