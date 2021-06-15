【變種病毒】17歲少女家中雪櫃急凍食物包裝帶病毒　專家教放入雪櫃前3招消毒包裝

▲ 專家教放入雪櫃前3招消毒包裝

天水圍17歲少女確診，其感染源頭不明及後母親及姊姊同確診。衞生署衞生防護中心於其家中雪櫃冷藏格的一袋急凍食物包裝表面取得環境樣本，並對新冠病毒呈陽性，或有助追蹤感染源頭。美國一項研究發現，冠狀病毒可於雪櫃約4℃環境下繼續存活，將產品放入雪櫃前，應徹底消毒產品。

居住天水圍天盛苑盛譽閣的17歲少女，其母親及姊姊本月初確診感染「N501Y」變種新冠病毒，詳情請看：【下一頁】；衞生署衞生防護中心今公布，昨日與專家及相關部門代表於三名患者的家中、染疫17歲少女曾逗留的寵物店及德榮工業大廈一單位視察，並檢取共超過60個環境樣本，包括三個取自患者家中雪櫃冷藏格的環境樣本。

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衞生署公共衞生化驗服務處的檢測顯示其中一個預先包裝冷藏食物的包裝表面環境樣本對新冠病毒呈陽性。個案的流行病學調查和個案追蹤仍然繼續。據了解，涉事包裝食物為急凍鱷魚肉，產地是泰國。詳情即睇：【下一頁】

冠狀病毒4℃仍可生存 專家教放入雪櫃前3招消毒

本港感染及傳染病專科醫生曾祈殷早前接受TOPick訪問指，包裝食品及超市街市的貨物等很多人購物都接觸過的物件，或任何包裝食物購買回家後，也不要立即放雪櫃，需要用水沖，或者用清潔液處理。如果要清潔物件表面，需要浸及抹，有效的清潔液包括酒精、漂白水、雙氧水等，除了要用正確的物質，也要有足夠的時間停留及抹。

他又指出病毒可以生存在物件長時間，例如紙張可以留一日，塑膠都要清潔，因為塑膠袋都要小心處理，需要立即洗手。曾祈殷建議以下3招：

水果需要用水或滾水清洗表面

包裝食物需要清潔

接觸未經清洗的物件及塑膠後需要立即洗

美國格拉斯通研究所（Gladstone Institutes）首席病毒學家和研究科學家Warner Greene博士曾經指出，冠狀病毒是「黏性」病毒，在物件表面上存活時間相當驚人。美國微生物學會2010年一關於SARS的研究發現，SARS病毒在濕度低和華氏40度（約攝氏4.4度）的環境下，仍可好好生存。這種環境與雪櫃裡面的溫度和濕度差不多，而SARS病毒與新型冠狀病毒也有不少共通點。

基於上述研究，Warner Greene認為把物件放入雪櫃前，必須消毒，步驟如下：

準備一碗或一桶消毒劑（最好含酒精成分），或使用稀釋漂白水（1/3杯漂白水+1加侖水）溶解病毒外膜

把毛巾浸入清潔劑後擰乾，徹底擦拭食物容器或包裝，例如袋子、盒子、瓶子、罐子

消毒放過食物的檯面

除了放雪櫃的物品，把食物放進櫃子之前，其容器或包裝同樣要經過消毒

清潔可重覆使用的購物袋

清潔物品後，要清潔雙手

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責任編輯：羅嘉欣