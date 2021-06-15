【檢疫安排】因應印尼疫情不穩抵港個案檢出變種病毒　港府下周一起收緊印尼登機抵港安排

▲ 港府下周一起收緊印尼登機抵港安排。（經濟日報資料圖片）

食衞局今日(15日)公布，因應印尼疫情持續不穩，抵港輸入個案亦發現帶有N501Y變異病毒株或相關病毒變種，港府決定下周一起(21日)收緊由印尼到港人士的登機及檢疫要求，所有登機當天或之前21天曾逗留印尼者，須於登機時出示預定起飛時間前72小時內進行新冠病毒檢測陰性結果證明。

當局解釋，鑑於當地疫情持續不穩，加上更高傳染力及可能引致更嚴重情況的變異病毒株廣泛傳播，並從抵港檢測及強制檢疫期間發現帶有N501Y變異病毒株或相關病毒變種的輸入個案，經密切監察相關地區疫情發展、變異病毒株的流行程度及對本港可能構成的輸入風險後，政府會將現時為B組指明地區的印度尼西亞改指明為A2組指明地區，下周一起生效。

發言人解釋，所有登機當天或之前21天曾逗留任何A2組指明地區人士，須於登機時出示預定起飛時間前72小時內進行的檢測陰性結果證明，及在港指定檢疫酒店預訂房間的確認書；抵港後亦須於機場接受「檢測待行」安排，確認檢測陰性結果後須乘搭政府安排的專車前往指定檢疫酒店進行強制檢疫。

他們須於指定檢疫酒店接受強制檢疫21天，期間接受四次檢測，其後7天自行監察，及於抵港第26天於社區檢測中心進行強制檢測。縮短已完成疫苗接種人士檢疫期的安排並不適用於曾逗留A2組指明地區的到港人士。

當局稱，政府將刊憲更新第599H章下的相關指明，以於6月21日起落實有關措施；並會繼續密切監察不同地區的疫情、新變種病毒的流行程度等，並視乎情況需要調整相關地區到港人士的登機及強制檢疫要求。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡