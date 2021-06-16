【改善脫髮】捱夜工作壓力大致中度禿頭　33歲媽媽接受中醫治療髮再生【附湯水食療】

▲ 一名33歲女子因為捱夜及工作壓力大導致中度禿頭

壓力過大也會引發脫髮問題！註冊中醫師李廣冀近日分享一宗病例指，一名33歲媽媽產子後，因為工作壓力大，本身輕度脫髮的她變為明顯脫髪，出現「中度禿頭」問題。接受中醫治療5個月，服用中藥及食療後，情況大有改善，髮界變窄，髮量也增加了。李醫師指出，每日脫落的頭髮超過100條，即代表有「脫髮」問題。

李醫師接受TOPick訪問時指，該名33歲女患者本身沒有其他疾病，脫髮情況輕微，頭皮沒發炎，頭屑不多，並非脂溢性皮炎脫髮。惟工作緊張、壓力大、捱夜，產子後開始明顯脫髮，情況持續；至2020年7月，情況最為嚴重，洗頭時大約脫掉50條頭髮，感到焦慮，擔心難以逆轉，遂於去年年尾向中醫師求診。

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求診時，患者頭頂頭髮稀疏、髮界明顯、脫髮量明顯增多，屬於「中度禿頭」。接受中醫治療5個月後，內服中藥，並配合食療、按摩頭皮；加上轉工後心情輕鬆，壓力減少，患者每次洗頭後脫落的頭髮已減少至15至20條。李醫師指，雖然曾使用過梅花針，惟患者感到太痛，故建議改為按摩頭皮，以改善血頭皮循環。

李醫師解釋，患者本身比較晚睡覺，而且手腳容易出很多汗，亦容易口乾，屬於典型肝腎不足、陰虛火旺的證型，透過滋陰補腎、調和氣血，情況就會好轉。有些人產後脫髮，幾個月就會自行好轉；惟有些人因為生活習慣、晚睡覺、工作壓力大，脫髮問題無法自行好轉，需服用中藥改善，並注意休息。

治療及改善方法

李醫師按患者情況，採用以下治療方案：

1. 按摩頭皮

可按摩百會、四神聰、神庭、頭維、風池等穴，改善頭皮微循環，可令進入休止期的髮囊重新進入生長期，有助生髮。

2. 內服中藥

李醫師表示，透過補肝腎的中藥，能讓人體更容易入睡，改善肝氣鬱結，令脾胃運化營養給頭皮髮囊。

以補益肝腎、寧心安神功效為主的中藥，例如：桑葚、何首烏、茯苓、靈芝、熟地、枸杞、鬱金、柴胡、酸棗仁、浮小麥等。

3. 食療

烏雞黑豆湯

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蟲草烏雞精

因湯水準備需時，故也建議飲用市面上的產品，比較方便。

食材推介

李醫師亦建議患者適量進食以下食物，並可配合頭髮維他命補充劑。

黑豆：含大豆異黃酮，可調節女性荷爾蒙；亦是優質蛋白質來源，有助護髮。

黑芝麻：有烏黑髮、補肝腎、益精血、潤腸等作用，適合白髮脫髮，尤其是頭髮乾旱的人士，但多服會腹瀉，脾虛者不宜食用過量。

桑椹乾：補血、補肝腎的食材，含有烏髮素，有助頭髮變得黑而亮澤；同時有助紓緩眼睛疲勞，適合肝腎不足，經常熬夜、壓力大、眼部疲勞人士。

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記者：黃泳欣