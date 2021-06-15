【小氣前夫】爸爸將撫養費兌換8萬個硬幣　報復式拖車傾倒妻女門前

▲ 美國一名爸爸將母女撫養費兌換成8萬個硬幣，傾堆在前妻門前。

夫妻離婚不應傷害到孩子！美國有一名爸爸跟妻子離婚，兩女兒跟媽媽一起生活。爸爸報復式地將最後一次付的撫養費兌換成8萬個硬幣，架車拉著拖車，將一大堆神沙傾倒在前妻門前。雖然女兒知道後大為傷心，但她決定將悲傷轉為善心，將錢捐予防止家暴機構。

撫養費全部兌換成硬幣

據美國媒體《WTVR》報道，從拍攝屋外門前的閉路電視影片所見，日前一位男士駕駛著私家車，車尾拉著白色拖車，拖車上放了他準備給前妻及兩女兒的撫養費，而撫養費竟然全部兌換成約8萬個硬幣。該名爸爸下車操控拖車，將拖車上的一大堆神沙如垃圾傾倒在前妻和女兒門前。

前妻當時留意到此事，她立即走到外面了解，當刻未有意識到竟然是前夫做惡作劇，問道那人在草坪上倒了甚麼，那人回答「這是你最後的子女撫養費」，當下才意識到那人是前夫。事後，她跟女兒用雪鏟撿起所有硬幣。

▲ 數萬美元的撫養費兌換成約8萬個硬幣，倒在前妻門前。（影片截圖）

爸爸送18歲女兒「驚喜禮物」

女兒Avery Sanford剛好18歲踏入成年人，她表示爸爸給她一份很大的驚喜。小氣爸爸如此幼稚的行為損人不利己，令人大感討厭。女兒直言已多年來沒有跟爸爸談話，此事後更令父女關係變得更差。

這樣對待自己的孩子，不管兒女幾歲都很傷人。他不單想讓我媽媽難堪，更令我和我姐姐感到沮喪傷心。

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捐出撫養費予慈善組織

之後，母女決定將這堆成千上萬的「神沙」捐出，將這種令人反感行為變成了一件好事，硬幣分了3個箱子盛載著，用機器數錢後，捐贈給了一間防止家庭虐待中心「 Safe Harbor Shelter」。母女的善行引起媒體關心，並掀起捐款潮，很多人效法母女捐錢，同時想藉此鼓勵充滿善心的Sanford，大讚她將爸爸的惡行變為善行。

母女沒有就小氣前夫/爸爸亂倒硬幣此事報警，沒有提出任何指控，不過，當地警方記錄了這事，希望涉事男士得以警戒。

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責任編輯︰王明芳