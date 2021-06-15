【張柏芝兒子】《壹週刊》公開張柏芝幼子出世紙 　認違私隱條例共罰12萬

▲ 《壹週刊》涉刊登張栢芝兒子出世紙被票控，左一為記者鄭靜。（經濟日報資料圖片）

《壹週刊》於2019年刊登了女藝人張柏芝幼子的出世紙，涉違反《私隱條例》，壹傳媒、《壹週刊》出版人及總編輯今（15日）於西九龍裁判法院承認「披露未經資料使用者同意而取得的個人資料」傳票控罪，各被判罰款4萬元，合共12萬元。《壹週刊》記者則獲撤控，以2,000元簽保守行為12個月。主任裁判官判刑指傳媒要尊重他人私隱，公眾人物亦不例外。

本案4名被告為壹傳媒有限公司、《壹週刊》出版人Element 5 Digital Limited、總編輯麥景慶及記者鄭靜。首3名被告分別承認「披露未經資料使用者同意而取得的個人資料」罪，鄭靜則被控「協助及教唆披露未經資料使用者同意而取得的個人資料」罪，獲簽保守行為方式處理。

主任裁判官徐綺薇判刑指，兒童出生資料不應隨意被披露，藝人的生活點滴會引起公眾好奇，但凡事需取得平衡，傳媒要尊重他人私隱，公眾人物亦不例外。

案情指，《壹週刊》於2019年1月28日在網上發佈片段，披露控方涉案兒童的出生證明書，片中展示其中英文姓名、生日日期及性別等資料。入境主任確認只有鄭靜曾於1月5日申請該出生證明書，並於1月21日取得證明書副本。

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記者：陳卓欣