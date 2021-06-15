  • 31°C
香港時間 : 2021615日 (週二) 18:09
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 香港小姐2021 校長專欄 聲夢傳奇 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 造美人 新冠疫苗 一笑渡凡間 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【張柏芝兒子】《壹週刊》公開張柏芝幼子出世紙 　認違私隱條例共罰12萬

社會 17:36 2021/06/15

分享：

熱門 香港小姐2021 校長專欄 聲夢傳奇 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 造美人 新冠疫苗 一笑渡凡間 兒童健康

《壹週刊》涉刊登張栢芝兒子出世紙被票控，左一為記者鄭靜。（經濟日報資料圖片）

《壹週刊》於2019年刊登了女藝人張柏芝幼子的出世紙，涉違反《私隱條例》，壹傳媒、《壹週刊》出版人及總編輯今（15日）於西九龍裁判法院承認「披露未經資料使用者同意而取得的個人資料」傳票控罪，各被判罰款4萬元，合共12萬元。《壹週刊》記者則獲撤控，以2,000元簽保守行為12個月。主任裁判官判刑指傳媒要尊重他人私隱，公眾人物亦不例外。

本案4名被告為壹傳媒有限公司、《壹週刊》出版人Element 5 Digital Limited、總編輯麥景慶及記者鄭靜。首3名被告分別承認「披露未經資料使用者同意而取得的個人資料」罪，鄭靜則被控「協助及教唆披露未經資料使用者同意而取得的個人資料」罪，獲簽保守行為方式處理。

主任裁判官徐綺薇判刑指，兒童出生資料不應隨意被披露，藝人的生活點滴會引起公眾好奇，但凡事需取得平衡，傳媒要尊重他人私隱，公眾人物亦不例外。

案情指，《壹週刊》於2019年1月28日在網上發佈片段，披露控方涉案兒童的出生證明書，片中展示其中英文姓名、生日日期及性別等資料。入境主任確認只有鄭靜曾於1月5日申請該出生證明書，並於1月21日取得證明書副本。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳卓欣

相關文章

張栢芝三子｜ 涉違法取得張栢芝幼子出世紙　《壹傳媒》兩名員工被控
09:54 2021/02/20
張栢芝三子｜ 涉違法取得張栢芝幼子出世紙　《壹傳媒》兩名員工被控
張栢芝三子｜張栢芝幼子出世紙被刊登　壹傳媒及編採提堂4月中再訊
16:06 2021/02/22
張栢芝三子｜張栢芝幼子出世紙被刊登　壹傳媒及編採提堂4月中再訊
【三孩之母】張栢芝說話太大聲被兒子抱怨　自曝怕孩子擔心隱瞞一隻耳弱聽
13:32 2021/05/06
【三孩之母】張栢芝說話太大聲被兒子抱怨　自曝怕孩子擔心隱瞞一隻耳弱聽

你可能感興趣

張栢芝三子｜ 涉違法取得張栢芝幼子出世紙　《壹傳媒》兩名員工被控
09:54 2021/02/20
張栢芝三子｜ 涉違法取得張栢芝幼子出世紙　《壹傳媒》兩名員工被控
張栢芝三子｜張栢芝幼子出世紙被刊登　壹傳媒及編採提堂4月中再訊
16:06 2021/02/22
張栢芝三子｜張栢芝幼子出世紙被刊登　壹傳媒及編採提堂4月中再訊
【三孩之母】張栢芝說話太大聲被兒子抱怨　自曝怕孩子擔心隱瞞一隻耳弱聽
13:32 2021/05/06
【三孩之母】張栢芝說話太大聲被兒子抱怨　自曝怕孩子擔心隱瞞一隻耳弱聽
罪案 張栢芝 壹傳媒 私隱條例

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶