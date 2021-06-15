【明星運動會】崔建邦率領TVB藝人打擂台　李君妍關嘉敏決鬥爭做拳后

▲ TVB《明星運動會》

TVB為迎接《2020東京奧運會》開幕辦《明星運動會》，全台逾200多位藝員參與多個項目。在《明星運動會》最矚目賽事拳擊項目在今日（6月15日）假深水埗北河街體育館舉行，無綫副總經理（綜藝、音樂製作及節目）曾志偉亦有到場觀戰打氣。

賽事分男、女子組初賽、決賽及女子組表演賽，賽事三回合制，每回合2分鐘，1分鐘休息時間。

【東京奧運】舉行《明星運動會》宣傳東奧 曾志偉率TVB藝員出席誓師大會

▲ 全場大合照

藝人全力以赴

上午進行男子組78公斤級第一場初賽由潘梓鋒對戰鄒兆霆，第二場初賽則由吳雲甫對戰羅孝勇，最後分別由潘梓鋒及羅孝勇在初賽勝出，雙雙晉身下午舉行之男子組78公斤級決賽。

另一場女子組表演賽由職業拳手霍嘉怡與何慈恩作示範演出，最後由何慈恩勝出。

下午進行四場決賽賽事，分別為女子58公斤級決賽，由李君妍對關嘉敏、男子60公斤級決賽由海俊傑對鄭俊弘、男子70公斤級決賽由容天佑對吳業坤、男子78公斤級決賽則由潘梓鋒對羅孝勇，且看鹿死誰手，可以晉身拳王寶座。

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整個拳擊項目之密集操練、初賽，將剪輯成5集《明星運動會前哨戰: Fight盡》，由6月28日起連續五晚，決賽則安排在翡翠台《明星運動會》節目中播出。

《明星運動會》拳擊項目由鍾志光、陳庭欣擔任主持，崔建邦任領隊，黃庭鋒任直擊報導員，何沛珈任Ring girl。