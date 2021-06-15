【粧物速報】中女逆齡魔法大檢閱　10大抗衰老產品KO歲月痕跡

▲ 臉上最容易鬆弛及出現第一道皺紋的地方定必是脆弱的眼周，倘保養得宜，可以隱藏你年齡的秘密。（iStock圖片）

「衰老」對於愛美的女士來說簡直是一大噩耗，然而隨著年齡增長，肌膚的鬆弛、臉上的皺紋，還有膚色不均、眼袋等歲月痕跡還是會逐漸浮現，這個時候就要為肌膚進補了。不同的護膚品牌各採用了不同的先進技術和獨特成分，致力為大家挽回青春，大家亦謹記要配合生活習慣，才可有效抗衰老。

▲ 滿注超濃縮Miracle Broth活膚精華的The Concentrate極緻修護精華，升級版配方增添強效抗氧化成分，以雙重力量強韌肌膚。肌膚顯著得到紓緩鎮定，並可預防肌膚衰老跡象浮現。抗氧化功效來自酸橙茶精華，能中和由污染導致的自由基，預防肌膚老化。（$1,550-$7,430/La Mer）

當年紀漸大，皮膚的含水量及骨膠原等都開始減少，因此鬆弛、暗啞、乾紋甚至皺紋的問題相繼出現。除了使用抗衰老護膚品，更要同時從生活習慣著手，吸煙、飲酒、睡眠不足都會令問題加劇，因此可免則免。飲食方面，正確選擇食物，多吸收維他命C、維他命E、多酚及硒等能都可消除體內自由基，減慢衰老，甚至預防黑色素沉澱，士多啤梨、番茄、雞蛋、堅果類及綠茶等都是極佳的抗衰老食品。甜食亦會影響肌膚狀態，因為當糖與人體中的蛋白質和脂質分子結合，會出現醣化影響身體正常功能，甚至令膠原蛋白受損，引致肌膚出現衰老、乾燥、細紋等，因此減少糖食也是必需的。

至於外在的因素，紫外線是肌膚衰老的最大元兇之一，會令肌膚骨膠原會逐漸流失，因此任何時候都應該塗上防曬產品。此外，水分佔人體70%，當身體缺乏水分，會令皮膚細胞變得不穩外，更可能失去支撐變得鬆弛，令細紋容易出現，所以勤於為肌膚補濕極為重要，當然還要多喝水。

掃走眼袋乾紋

臉上最容易鬆弛及出現第一道皺紋的地方定必是脆弱的眼周，因為眼周肌膚較薄並缺乏油脂腺，如果熬夜或血液循環差則會導致黑眼圈情況，使容顏看起來比實際年紀大，這時候，可使用眼部抗衰老產品配合按摩來改善問題。

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提升臉部輪廓

抗衰老的第一步可說是保濕，因為肌膚缺水的話，就會容易產生乾紋。其次要注意使用活膚及去皺的精華液及面膜，因為當中成分比較濃縮，能深入肌膚底層，塗搽護膚品時不要忽略頸項肌膚，因為頸紋也會曝露年齡秘密。

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記者︰梁靜詩