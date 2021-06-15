【外賣平台】外賣平台送貨員自僱身份成疑　議員促政府研究加強保障

▲ 外賣平台的工作員較多以「自僱」形式工作。（資料圖片）

疫情下外賣需求大增，亦愈來愈多人加入外賣平台送貨，成為「步兵」或「車手」。立法會人力事務委員會今日（15日）討論這類數碼平台工作者的權益和福利，勞工及福利局指，有關工作者是否自僱人士要按情況而定，會密切留意整體發展，檢討採取甚麼模式保障，局方正與統計處商討進行主題性統計調查的可行性及安排。

民建聯鄭泳舜形容，數碼平台工作員「三無，無數據、無政策、無保障」，又相信此類平台賺好多錢，但需要考慮如何加強保障工作者，詢問政府如何界定工作者與數碼平台的僱傭關係，以及會否定出準則加強保障。

金融界議員陳振英同樣關注，外賣平台用出勤率、排更、有否取消接單等指標，能夠影響工作者所得的收入，令到他們「工作控制權」的界線愈來愈模糊，難以辨別為自僱還是受薪工作，政府此方面會否有嚴謹的準則。

勞福局副局長何啟明表示，局方正與統計處探討，就有關議題進行主題性統計調查的可行性及安排。而如何辨別工作者為自僱人士還是受僱人士，勞工處有準則，但最終要由勞資審裁處按個別個案判斷。一般而言勞工處會檢視自僱者是否有工作控制權，例如是否可以選擇接受工作、是否需要請幫工、器材是否自己帶、是否需要負上財務風險等。

何啟明指，在工傷方面的保障，倘能夠界定工作者屬僱員，自然會受僱員補償條例保障，至於界定不到的工作者，需另外探討如何處理，強調世界各地判例不同，當局會密切留意最新發展。

勞工界議員潘兆平指本港有關政策已經滯後，外國反而正在探討，對當局的回應感失望；工聯會郭偉强亦批評，政府在會上「耍太極」，未有任何時間表。

會上最終通過郭偉强提出的無約束力議案，要求政府就數碼平台工作者的勞動身份及權益保障作研究，盡早制定政策。

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記者：徐紹軒