【智慧地盤】10億建造業創科基金已用近半　40%受惠者未同意基金能鼓勵公司創科

▲ 10億建造業創科基金已用近半。（經濟日報資料圖片）

政府在2018年用10億元成立建造業創新及科技基金，據立法會文件顯示，現時基金已用了4.36億元，而根據發展局調查，現時的受惠者中有40%未有同意基金能鼓勵公司考慮採用創新科技。

發展局透過文件交代建造業創新及科技基金的實施進度，文件稱截至今年5月底，基金合共收到2,472份申請，當中1,845份已獲批，涉及資助總額約4.36億元，資助約720家企業將各種科技應用於本地建築項目上。此外，基金亦資助約1萬個培訓學額，讓業界從業員及修讀建築相關學科的學生，參加與科技有關的培訓。

局方已就建造業創新及科技基金完成意見調查，逾80%的受訪者認為基金對業界帶來禆益。然而，在現時的受惠者中，僅60%受訪者同意基金能鼓勵公司考慮採用創新科技。

基金最新申請及獲批情況如下：

▲ （立法會文件）

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記者：陳梓蔚