【畢業生調查】教大教育榮譽學士畢業生平均入職薪金達31,676元創新高　惟就業率輕微下跌　

▲ 教大教育榮譽學士畢業生平均入職薪金逹31,676元，創歷年新高。（經濟日報資料圖片）

香港教育大學今日（15日）公布2020年畢業生就業調查，當中90.6%就讀教育榮譽學士課程的受訪者在畢業後已獲聘，平均新入職起薪點為港幣31,676元，是歷年最高，但就業比例是近年最低；7.3%畢業生選擇繼續進修。

教大學生事務處於每年10月至12月進行畢業生就業調查，評估修讀全日制課程畢業生的就業情況，今屆調查中，校方共訪問了634名應屆畢業生，包括480名全日制教育榮譽學士課程，及154名學位教師教育文憑課程的畢業生。根據教大提供的資料，90.6%教育榮譽學士課程學生在畢業後已獲聘，仍有1.7%畢業生在求職，比起2019年的0.8%、2018年的0.2%大幅增加。不過，平均起薪點就有輕微上升，為31,676元，比去年的31,400元增加。教大指，過去數年新入職教師的起薪點不斷攀升，2016至2020年間的增幅接近3成。

教育榮譽學士課程畢業生 2020 2019 2018 2017 2016 已獲聘 90.6% 92.4% 93.9% 92.4% 90.6% 求職 1.7% 0.8% 0.2% 0.5% 1.0% 進修 7.3% 5.6% 5.1% 6.5% 2.5%

至於修讀學位教師教育文憑課程（PGDE）的畢業生中，有93.5%獲聘， 1.3%繼續進修，兩組數字均與去年相約；1.3%畢業生仍在找工作，比去年3.4%少，畢業生的平均起薪點為港幣31,419元，是近年新高。

另外，今次就業調查亦訪問了314名就讀「教育相關學科課程」的畢業生，包括語文研究榮譽文學士、全球及環境研究榮譽社會科學學士、創意藝術與文化榮譽文學士、心理學榮譽社會科學學士及特殊教育榮譽文學士 。當中74.8%受訪畢業生獲聘，18.2%選擇繼續進修，平均起薪點則為15,679元。至於修讀學位教師教育文憑課程（PGDE）的畢業生中，有93.5%獲聘， 1.3%繼續進修，兩組數字均與去年相約；1.3%畢業生仍在求職，比去年3.4%少，畢業生的平均起薪點為港幣31,419元，是近年新高。

教大學生事務處處長甄玉媚女士表示，儘管經濟下滑，教大的就業數據仍然理想。協理副校長（學術事務）及教務長鄭美紅教授則說，教大的教師教育課程受文憑試考生歡迎，學校在「教育為本，超越教育」的願景下，拓展多元學科，相信學校的學術氛圍有助教學相長，裝備學生成為優秀的未來良師或社會領袖。

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責任編輯：黃悅晴