【香港小姐2021】公開「東涌羅浩楷」新造型 林作力撐「佛光」霍韻璇：我已經幫她準備好了
《2021香港小姐競選》自上周四（6月10日）舉行首輪面試後，林作提名的19歲佳麗Kirsten霍韻璇成為最具人氣的參加者。
因為Kirsten被指外表似羅浩楷，而遭網民戲稱她為「東涌羅浩楷」。另外，又有網民指她有佛相，而稱Kirsten為「佛祖」、「佛光」，總之未正式入圍已充滿話題。
【香港小姐2021】林作爆「東涌羅浩楷」已有job接 網民：佛光不紅天理不容
【香港小姐2021】網民舉行港姐「造美人」P圖大賽 「東涌羅浩楷」立即變美人
林作騷「東涌羅浩楷」新造型
林作曾接受傳媒訪問時大讚「東涌羅浩楷」Kirsten似楊貴妃，大讚對方有內在美：「有我加持，一定贏。」之後，他又在社交平台暗示Kirsten已成功進入港姐第二輪面試。
港姐第二輪面試在即，林作於今日（6月15日）下午在個人社交平台分別上載兩張「東涌羅浩楷」Kirsten的照片力撐。
當中一張相，Kirste卷髮造型示人，林作寫道：「東涌佛祖，史上最強港姐。咩仙氣逼人都冇用，佢佛氣先係皇道。」
之後林作再上載另一張照片，穿著旗袍的Kirste以一頭直髮示人，他寫道：「Kirsten第二輪的造型，我已經幫她準備好了。就是這樣子」
不過林作時常說話都不知是真是假，所以不能肯定這是否真的是Kirsten在港姐第二輪面試的造型。
林母提名氣質少女Bronte
另外，林作母親（王莉妮）提名氣質少女Bronte參選港姐對撼，據悉Bronte亦已成功進入第二輪面試。
林母接受媒體訪問時稱，覺得Bronte與林作前度麥明詩相似，更揚言想對方做新抱。
同場加映：康子妮訪問
撰文 : TOPick柴犬出動