【香港小姐2021】公開「東涌羅浩楷」新造型　林作力撐「佛光」霍韻璇：我已經幫她準備好了

《2021香港小姐競選》自上周四（6月10日）舉行首輪面試後，林作提名的19歲佳麗Kirsten霍韻璇成為最具人氣的參加者。

因為Kirsten被指外表似羅浩楷，而遭網民戲稱她為「東涌羅浩楷」。另外，又有網民指她有佛相，而稱Kirsten為「佛祖」、「佛光」，總之未正式入圍已充滿話題。

【香港小姐2021】林作爆「東涌羅浩楷」已有job接 網民：佛光不紅天理不容

▲ 「東涌羅浩楷」人氣爆燈。（經濟日報圖片）

【香港小姐2021】網民舉行港姐「造美人」P圖大賽 「東涌羅浩楷」立即變美人

林作騷「東涌羅浩楷」新造型

林作曾接受傳媒訪問時大讚「東涌羅浩楷」Kirsten似楊貴妃，大讚對方有內在美：「有我加持，一定贏。」之後，他又在社交平台暗示Kirsten已成功進入港姐第二輪面試。

港姐第二輪面試在即，林作於今日（6月15日）下午在個人社交平台分別上載兩張「東涌羅浩楷」Kirsten的照片力撐。

當中一張相，Kirste卷髮造型示人，林作寫道：「東涌佛祖，史上最強港姐。咩仙氣逼人都冇用，佢佛氣先係皇道。」

之後林作再上載另一張照片，穿著旗袍的Kirste以一頭直髮示人，他寫道：「Kirsten第二輪的造型，我已經幫她準備好了。就是這樣子」

不過林作時常說話都不知是真是假，所以不能肯定這是否真的是Kirsten在港姐第二輪面試的造型。

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林母提名氣質少女Bronte

另外，林作母親（王莉妮）提名氣質少女Bronte參選港姐對撼，據悉Bronte亦已成功進入第二輪面試。

林母接受媒體訪問時稱，覺得Bronte與林作前度麥明詩相似，更揚言想對方做新抱。

▲ 林母提名氣質少女Bronte參選港姐。

同場加映：康子妮訪問