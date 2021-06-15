  • 30°C
香港時間 : 2021615日 (週二) 19:45
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 香港小姐2021 校長專欄 聲夢傳奇 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 造美人 新冠疫苗 一笑渡凡間 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【可口可樂】可口可樂推9款限量版打氣系列包裝　高罐+迷你罐+膠樽裝印上專屬香港人打氣字句

休閒消費 19:15 2021/06/15

分享：

熱門 香港小姐2021 校長專欄 聲夢傳奇 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 造美人 新冠疫苗 一笑渡凡間 兒童健康

可口可樂推9款限量版打氣系列包裝。（圖片由可口可樂提供）

「可口可樂」將香港的本地文化，融合日常潮流用語，即日起陸續推出推出一系列9款專屬香港人的限量版打氣系列包裝，於各大超級市場、便利店及指定零售店有售，為全城打打氣。

將港式俚語注入包裝

「可口可樂」香港首次與著名以色列平面設計師 Noma Bar 攜手合作，設計專屬香港的打氣系列包裝，以「可口可樂」代表顏色紅、黑、白為主調，呈現以香港文化及港式俚語為靈感的插畫，暢飲「可口可樂」同時，為自己及身邊的親朋好友發放正能量。

為打工仔及後生仔打氣

「可口可樂」限量版打氣系列包裝一共有9款以工作及生活為主題的設計，分別印在高罐、迷你罐以及膠樽裝三種包裝，合共17個款式。

5款以工作為主題設計，突顯上班族的積極拼搏香港人工作效率高，「多啲嚟 密啲手」難不到大家；即使打風落雨，都會「聽朝準時返工」等等。

4款生活主題設計，互相鼓勵發揮愛的力量，例如有「幫緊你 幫緊你」、「係愛呀」的窩心俚語。

「可口可樂」限量版打氣系列包裝

330 毫升高罐（共七款，包括一款餐廳限定版）

    點擊圖片放大
    +7
    +6

200 毫升迷你罐（共四款）

    點擊圖片放大
    +4
    +3

500 毫升膠樽裝（共六款，包括三款便利店限定版）

    點擊圖片放大
    +6
    +5

免費下載打氣貼圖

除了「可口可樂」限量版打氣系列包裝外，「可口可樂」更推出 WhatsApp 及 Signal 貼圖。只需登入網站，便可以免費下載一套 10 款「可口可樂」打氣貼圖，隨時向身邊人作出鼓勵！

免費下載「可口可樂」打氣貼圖：https://www.icoke.hk/hk/hklabel_2021/home

壓軸登場是7月份推出的「飲樂起勁 有樂同賞」大抽獎，「可口可樂」會送出多份禮物及獨家體驗，活動詳情，將於稍後公布。

同場加映：為大家介紹以可樂炮製的簡易食譜，即睇【下一頁

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https://bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王芷瑩

相關文章

【周末好去處】小巴文化資料館登陸佐敦 1：1紅Van車頭打卡+親手製作小巴牌
今日 11:51
【周末好去處】小巴文化資料館登陸佐敦 1：1紅Van車頭打卡+親手製作小巴牌
【潮物速報】周大福賀小丸子生日推限定主題首飾　鐵粉必到快閃店與小丸子一家合照打卡【內附地址】
今日 12:10
【潮物速報】周大福賀小丸子生日推限定主題首飾　鐵粉必到快閃店與小丸子一家合照打卡【內附地址】
【潮流時裝】FILA 110 周年推特色童裝系列　大玩經典紅藍白三元色+運動剪影圖案
今日 15:02
【潮流時裝】FILA 110 周年推特色童裝系列　大玩經典紅藍白三元色+運動剪影圖案

你可能感興趣

【周末好去處】小巴文化資料館登陸佐敦 1：1紅Van車頭打卡+親手製作小巴牌
今日 11:51
【周末好去處】小巴文化資料館登陸佐敦 1：1紅Van車頭打卡+親手製作小巴牌
【潮物速報】周大福賀小丸子生日推限定主題首飾　鐵粉必到快閃店與小丸子一家合照打卡【內附地址】
今日 12:10
【潮物速報】周大福賀小丸子生日推限定主題首飾　鐵粉必到快閃店與小丸子一家合照打卡【內附地址】
【潮流時裝】FILA 110 周年推特色童裝系列　大玩經典紅藍白三元色+運動剪影圖案
今日 15:02
【潮流時裝】FILA 110 周年推特色童裝系列　大玩經典紅藍白三元色+運動剪影圖案
可口可樂（Coca－Cola，美：KO） 飲品

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶