【可口可樂】可口可樂推9款限量版打氣系列包裝　高罐+迷你罐+膠樽裝印上專屬香港人打氣字句

▲ 可口可樂推9款限量版打氣系列包裝。（圖片由可口可樂提供）

「可口可樂」將香港的本地文化，融合日常潮流用語，即日起陸續推出推出一系列9款專屬香港人的限量版打氣系列包裝，於各大超級市場、便利店及指定零售店有售，為全城打打氣。

將港式俚語注入包裝

「可口可樂」香港首次與著名以色列平面設計師 Noma Bar 攜手合作，設計專屬香港的打氣系列包裝，以「可口可樂」代表顏色紅、黑、白為主調，呈現以香港文化及港式俚語為靈感的插畫，暢飲「可口可樂」同時，為自己及身邊的親朋好友發放正能量。

為打工仔及後生仔打氣

「可口可樂」限量版打氣系列包裝一共有9款以工作及生活為主題的設計，分別印在高罐、迷你罐以及膠樽裝三種包裝，合共17個款式。

5款以工作為主題設計，突顯上班族的積極拼搏香港人工作效率高，「多啲嚟 密啲手」難不到大家；即使打風落雨，都會「聽朝準時返工」等等。

4款生活主題設計，互相鼓勵發揮愛的力量，例如有「幫緊你 幫緊你」、「係愛呀」的窩心俚語。

「可口可樂」限量版打氣系列包裝

330 毫升高罐（共七款，包括一款餐廳限定版）

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200 毫升迷你罐（共四款）

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500 毫升膠樽裝（共六款，包括三款便利店限定版）

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免費下載打氣貼圖

除了「可口可樂」限量版打氣系列包裝外，「可口可樂」更推出 WhatsApp 及 Signal 貼圖。只需登入網站，便可以免費下載一套 10 款「可口可樂」打氣貼圖，隨時向身邊人作出鼓勵！

免費下載「可口可樂」打氣貼圖：https://www.icoke.hk/hk/hklabel_2021/home

壓軸登場是7月份推出的「飲樂起勁 有樂同賞」大抽獎，「可口可樂」會送出多份禮物及獨家體驗，活動詳情，將於稍後公布。

同場加映：為大家介紹以可樂炮製的簡易食譜，即睇【下一頁】

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責任編輯：王芷瑩