【核輻射威脅】保安局指台山核電站正處於安全狀態　確定沒有向環境產生任何放射性洩漏

▲ 外媒《CNN》日前獨家披露，營運中國廣東台山核電站的法國核反應堆公司法馬通（Framatome）曾於本月3日去信美國能源部，提到台山核電站有「即時輻射威脅」（imminent radiological threat）。（資料圖片）

外媒《CNN》日前獨家披露，營運中國廣東台山核電站的法國核反應堆公司法馬通（Framatome）曾於本月3日去信美國能源部，提到台山核電站有「即時輻射威脅」（imminent radiological threat），並要求華府提供技術支援。特區政府高度關注有關台山核電站懷疑出現核洩漏的報導，保安局發言人今日（15日）表示，保安局昨日（14日）和今日均有就事件聯絡相關內地部委，從國家核安全局得知，台山核電站目前處於安全狀態，確定沒有向環境產生任何放射性洩漏，對環境沒有影響。台山核電合營有限公司亦表示，根據目前的連續監測環境資料，台山核電站及周邊環境指標正常。

發言人指，港府與廣東省核應急委員會辦公室有緊密的合作和溝通，並已訂立相關通報機制。機制規範相關事故信息交換和應急通報，涵蓋廣東省內所有運作中的核電站發生不同級別事故及事件的情況，包括非緊急運行事件（即在由國際原子能機構與經濟合作及發展組織轄下核能機構共同設計的國際核事件分級表下，對安全無重要影響的0級偏差）。在2021年，保安局到目前為止就台山核電站一共接獲兩則通報，分別是有關在2月21日和4月5日發生的運行事件。兩宗事件均屬於0級偏差，對機組安全運行、員工健康、周邊公眾和環境並沒有影響。現時，台山核電站的狀況並沒有觸及相關的通報機制。



發言人續指，港府重視核電安全，已建立了常設的監測系統，包括香港天文台的輻射監測網絡、水務署的水質污染監測系統，以及食物環境衞生署的食物監測措施等，以監測環境、水和食物的輻射水平，保障市民健康。天文台的輻射監測網絡由12個監測站組成，不停監測香港的環境輻射水平，亦利用不同的儀器作其他方面的環境輻射監測工作，以判別是否有異常的輻射水平。根據天文台的輻射監測結果，香港的環境輻射水平在過去一年一直維持正常。



天文台會繼續密切留意本港的輻射水平，並會因應情況加強輻射監測工作，而保安局亦會繼續與相關內地部委保持密切溝通。

相關報道：

【核輻射威脅】CNN爆台山核電廠有「即時輻射威脅」 核電廠回應指環境指標正常。詳情即看：【下一頁】

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：曾卓鋒